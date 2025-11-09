  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suite à un scandale Le directeur général de la BBC va démissionner

ATS

9.11.2025 - 19:33

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, ainsi que la patronne de l'information du grand média public britannique, vont démissionner, mis en cause après le montage contesté d'un discours de Donald Trump, a annoncé dimanche soir la BBC.

Le directeur général de la BBC va démissionner, après un montage contesté d'un discours de Donald Trump. (archives)
Le directeur général de la BBC va démissionner, après un montage contesté d'un discours de Donald Trump. (archives)
ATS

Keystone-SDA

09.11.2025, 19:33

09.11.2025, 20:23

«C'est un triste jour pour la BBC, Tim a été un excellent directeur général ces cinq dernières années», mais il était confronté à «une pression persistante (...) qui l'a mené à prendre cette décision» de démissionner, a indiqué le président de la BBC, Samir Shah, dans un communiqué.

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, avait jugé un peu plus tôt dimanche «extrêmement grave» l'accusation faite à la BBC d'avoir présenté de manière trompeuse des propos du président américain, Donald Trump, dans un documentaire.

L'affaire, révélée par le journal conservateur The Daily Telegraph mardi, porte sur un documentaire du célèbre magazine d'information «Panorama» de la BBC, diffusé une semaine avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024.

Montage

La BBC est accusée d'avoir monté des passages distincts d'un discours de Donald Trump le 6 janvier 2021 de telle façon qu'il semble dire à ses partisans qu'il va marcher avec eux vers le Capitole pour se «battre comme des diables».

Dans sa phrase intégrale, le président alors battu dans les urnes par Joe Biden dit: «Nous allons marcher vers le Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et représentants et représentantes au Congrès». L'expression «se battre comme des diables» correspond à un autre passage.

M. Shah a été appelé à s'expliquer sur ce montage devant la commission de la Culture et des Médias du Parlement lundi.

La ministre de la Culture avait par ailleurs souligné qu'il ne s'agissait «pas seulement de l'émission Panorama, même si c'est extrêmement grave, mais d'une série d'allégations très graves, dont la plus grave est qu'il existe un parti pris systémique dans la manière dont des sujets difficiles sont traités par la BBC».

Dans un message annonçant sa décision de démissionner à ses collaborateurs, transmis par la BBC, M. Davie a reconnu que «le débat actuel autour de l'information de la BBC a contribué à (sa) décision».

«Si la BBC travaille globalement bien, il y a eu des erreurs commises et au bout du compte, le directeur général doit en assumer la responsabilité», a-t-il ajouté.

Les plus lus

Une famille "fuit" le Texas pour la Russie et le père se retrouve rapidement au front
Migros abandonne les gants de velours dans la guerre des prix avec les producteurs
Que s'est-il passé au ranch Epstein au Nouveau-Mexique ?
La boutique Shein à Paris a attiré «plus de 50'000 personnes»
Trafic aérien réduit «à peau de chagrin»