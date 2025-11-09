Le directeur général de la BBC, Tim Davie, ainsi que la patronne de l'information du grand média public britannique, vont démissionner, mis en cause après le montage contesté d'un discours de Donald Trump, a annoncé dimanche soir la BBC.

«C'est un triste jour pour la BBC, Tim a été un excellent directeur général ces cinq dernières années», mais il était confronté à «une pression persistante (...) qui l'a mené à prendre cette décision» de démissionner, a indiqué le président de la BBC, Samir Shah, dans un communiqué.

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, avait jugé un peu plus tôt dimanche «extrêmement grave» l'accusation faite à la BBC d'avoir présenté de manière trompeuse des propos du président américain, Donald Trump, dans un documentaire.

L'affaire, révélée par le journal conservateur The Daily Telegraph mardi, porte sur un documentaire du célèbre magazine d'information «Panorama» de la BBC, diffusé une semaine avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024.

La BBC est accusée d'avoir monté des passages distincts d'un discours de Donald Trump le 6 janvier 2021 de telle façon qu'il semble dire à ses partisans qu'il va marcher avec eux vers le Capitole pour se «battre comme des diables».

Dans sa phrase intégrale, le président alors battu dans les urnes par Joe Biden dit: «Nous allons marcher vers le Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et représentants et représentantes au Congrès». L'expression «se battre comme des diables» correspond à un autre passage.

M. Shah a été appelé à s'expliquer sur ce montage devant la commission de la Culture et des Médias du Parlement lundi.

La ministre de la Culture avait par ailleurs souligné qu'il ne s'agissait «pas seulement de l'émission Panorama, même si c'est extrêmement grave, mais d'une série d'allégations très graves, dont la plus grave est qu'il existe un parti pris systémique dans la manière dont des sujets difficiles sont traités par la BBC».

Dans un message annonçant sa décision de démissionner à ses collaborateurs, transmis par la BBC, M. Davie a reconnu que «le débat actuel autour de l'information de la BBC a contribué à (sa) décision».

«Si la BBC travaille globalement bien, il y a eu des erreurs commises et au bout du compte, le directeur général doit en assumer la responsabilité», a-t-il ajouté.