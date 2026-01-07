  1. Clients Privés
Yémen Le dirigeant séparatiste al-Zoubaidi chassé pour «trahison»

ATS

7.1.2026 - 06:58

Le chef des séparatistes du sud du Yémen, Aidarous al-Zoubaidi, a été révoqué du conseil présidentiel pour «haute trahison», a annoncé mercredi le président de cet organisme qui exerce le pouvoir exécutif internationalement reconnu.

Le Yémen est divisé en plusieurs parties, avec notamment celle occupée par les séparatistes du STC (archives).
Le Yémen est divisé en plusieurs parties, avec notamment celle occupée par les séparatistes du STC (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.01.2026, 06:58

07.01.2026, 07:11

M. al-Zoubaidi sera déféré «devant le procureur général», a affirmé la présidence dans un communiqué, en l'accusant d'une série de crimes.

Plus de 15 frappes saoudiennes ont visé mercredi la province du chef des séparatistes du sud du Yémen en fuite, Aidarous al-Zoubaidi, a rapporté un responsable local. Ces frappes dans le gouvernorat de Dhale (sud-ouest) ont ciblé des dirigeants loyaux à Aidarous al-Zoubaidi, a indiqué cette source à l'AFP sous le couvert de l'anonymat.

Aidarous al-Zoubaidi, qui dirige le conseil de transition du Sud (STC) aspirant à recréer un Etat dans le sud du Yémen, a été déclaré mercredi en fuite alors même qu'il devait se rendre à Ryad à une conférence censée ramener la paix entre les différentes factions à la tête du pays.

Yémen. Les Houthis retiennent 20 employés de l’ONU, dont un haut responsable

YémenLes Houthis retiennent 20 employés de l’ONU, dont un haut responsable

