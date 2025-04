Le droit international subit des «attaques frontales» des Etats-Unis depuis le retour de Donald Trump à la présidence, dénonce mardi Amnesty International. L'ONG s'alarme dans son rapport annuel des menaces croissantes sur le système mondial de défense des droits fondamentaux.

«Des forces d'une ampleur sans précédent veulent en finir avec l'idéal des droits humains pour tous et toutes, cherchant à détruire un système international forgé dans le sang et les souffrances de la seconde guerre mondiale et de la Shoah», affirme la secrétaire générale de l'ONG Agnès Callamard dans la préface du rapport.

Amnesty s'indigne des vies «dévastées» de millions de personnes en 2024, du fait des conflits et des exactions commises au Proche-Orient, au Soudan, en Ukraine ou encore la situation des femmes en Afghanistan.

Le rapport accuse surtout plusieurs Etats parmi les plus puissants, comme les Etats-Unis, la Russie et la Chine, de «saper» les acquis du droit international, tout comme la lutte contre la pauvreté et les discriminations.

Processus accéléré

Si ces «offensives irresponsables et punitives» sont à l'oeuvre depuis plusieurs années, le retour du président américain Donald Trump à la Maison-Blanche «ne fait qu'accélérer» ce processus, dénonce l'ONG.

Les cent premiers jours de son deuxième mandat ont été «marqués par une vague d'attaques frontales contre l'obligation de rendre des comptes en matière de droits fondamentaux, contre le droit international et contre l'ONU», accuse Mme Callamard, qui appelle à la «résistance concertée».

Le nouveau gouvernement américain a ainsi gelé l'aide internationale américaine, réduit ses financements à plusieurs organisations de l'ONU et mené des expulsions critiquées de détenus vers des pays d'Amérique latine.

«Des gouvernements puissants ont bloqué à plusieurs reprises les tentatives d'agir de manière significative pour en finir avec les atrocités», souligne plus largement l'ONG dans son rapport.

Elle vise en particulier les pays qui ont contesté les décisions de la Cour internationale de justice à l'encontre d'Israël, après la plainte de l'Afrique du Sud pour «génocide» à l'encontre des Palestiniens.