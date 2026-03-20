L'ex-chef de l'anti-terrorisme de Trump dans le collimateur du FBI

Il a d'abord démissionné à cause de la guerre en Iran, et maintenant le FBI enquête sur lui: Joe Kent, l'ancien chef de l'anti-terrorisme sous Donald Trump, aurait, selon les médias, transmis des informations secrètes.

Selon les médias, Joe Kent ferait l'objet d'une enquête du FBI. (photo d'archives) Image : Keystone

Maximilian Haase Maximilian Haase

On dirait que cela sort d'un thriller politique à suspense: d'abord, le chef de l'anti-terrorisme de Donald Trump démissionne de manière spectaculaire pour protester contre la guerre en Iran. Ensuite, on apprend que le FBI enquête sur lui. Joe Kent, désormais ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, est, selon les médias, dans le collimateur du service de renseignement intérieur américain.

Comme l'a d'abord rapporté le portail "«Semafor"» et comme le confirment également le «New York Times» et «CBS News» en citant des initiés, les enquêtes du FBI contre Kent durent depuis longtemps. Il lui serait reproché d'avoir transmis des informations sensibles des services secrets.

Démission publique

Ces accusations visent un homme qui s'était publiquement distancié de l'administration Trump, avait présenté sa démission et l'avait directement justifiée par la guerre contre l'Iran. «Je ne peux pas soutenir cette guerre en toute conscience», avait écrit Kent sous X.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Dans sa lettre au président Trump, il a vivement critiqué la justification officielle de l'attaque: «L'Iran ne représentait pas une menace immédiate pour notre nation», écrit Kent. Il a en outre déclaré: «Il est clair que nous avons lancé cette guerre en raison de la pression exercée par Israël et son puissant lobby américain».

Entretien avec Tucker Carlson

Le lendemain de sa démission, Kent a étayé ses critiques dans une interview avec Tucker Carlson. Il a nié qu'il y ait eu des indices d'un danger imminent de l'Iran avant le début de la guerre. Il n'y aurait pas non plus eu de renseignements indiquant que l'Iran était sur le point de lancer une attaque ou de construire une bombe nucléaire.

Dans le même temps, Kent a formulé de graves reproches à l'encontre des processus internes du gouvernement lors de son entretien avec le journaliste controversé. Il n'y a pas eu de «débat sérieux» avant la guerre, au lieu de cela, «les Israéliens ont poussé à la décision». De nombreux décideurs importants n'auraient pas pu faire valoir leur opinion, les discussions n'auraient eu lieu qu'à huis clos.

Ses objections ne sont plus parvenues jusqu'à la Maison Blanche, a déclaré Kent à Carlson. Il s'est rendu compte que son message «ne passait tout simplement pas». Rester en poste n'aurait pas changé grand-chose, c'est pourquoi il a considéré la démission comme le dernier levier restant. L'entretien qui a suivi avec Trump a été «très respectueux et amical», a-t-il ajouté.

En public, Trump a néanmoins réagi vivement, selon «CBS News», il a déclaré à propos de Kent: «J'ai toujours pensé qu'il était faible sur les questions de sécurité». Et d'ajouter: «C'est bien qu'il soit parti, parce qu'il a dit que l'Iran n'était pas une menace. L'Iran était une menace». Le «New York Times» rapporte également que Trump a présenté la position de Kent comme indéfendable après sa démission.

«Insultant et ridicule»

Peu après le départ de Kent, l'entourage de Trump a également émis des critiques: l'ancien chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Taylor Budowich, a écrit sur X que Kent avait «souvent été au centre de fuites sur la sécurité nationale» et qu'il avait «passé tout son temps à saper la chaîne de commandement et à affaiblir le président». Il n'a pas donné d'indications concrètes sur les informations que Kent aurait transmises.

La porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré selon CBS News que la lettre de démission de Kent était pleine de «fausses affirmations». L'Iran représentait bien une menace immédiate. L'affirmation selon laquelle Trump aurait été poussé à la guerre par un autre pays est «insultante et ridicule».

Leavitt a affirmé à la chaîne Fox News que Kent n'avait participé à aucune des discussions sur la guerre en Iran. Depuis un certain temps, il n'a joué aucun rôle dans la compilation des documents quotidiens des services de renseignement du président, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche.

Une enquête menée dans un contexte politique tendu

Jusqu'à présent, on ne sait pas grand-chose sur le contexte de l'enquête du FBI. Le «New York Times» place l'enquête dans un contexte politique tendu et rappelle que le gouvernement Trump a toujours fait pression sur les critiques et les opposants par le biais d'enquêtes pénales.

A cela s'ajoute le fait que Kent lui-même polarise depuis des années. Le journal libéral «New York Times» le décrit comme un homme politique avec des antécédents de récits de conspiration. Il aurait ainsi suggéré sans preuve que des agents du FBI auraient pu être impliqués dans l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

De même, «CBS» fait remarquer que Kent a par le passé payé un membre des Proud Boys pour un travail de conseil, qu'il a qualifié l'élection de 2020 de vol et qu'il a demandé qu'Anthony Fauci soit inculpé de meurtre pour la «fraude» de Covid.

Les critiques reprochent également à Kent d'avoir un agenda fortement anti-israélien et même d'être antisémite. Cela devrait s'accentuer après l'interview de Tucker Carlson: Selon le «New York Times», il y aurait également été question d'affirmations infondées selon lesquelles Israël aurait été impliqué dans la tentative d'assassinat de Trump en 2024 ainsi que dans l'assassinat du militant de droite Charlie Kirk.