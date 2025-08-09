  1. Clients Privés
France Le feu de l'Aude est sous contrôle mais pas encore éteint

ATS

9.8.2025 - 08:45

Les pompiers ont entamé samedi un cinquième jour de lutte contre l'incendie qui a ravagé 17'000 hectares dans le massif des Corbières, dans l'Aude, alors qu'une vigilance orange canicule pourrait créer un terrain favorable à la réactivation du feu.

Des arbres calcinés et une terre brûlée, près du village de Fontjoncouse, dans le département de l’Aude, le 8 août 2025.
Des arbres calcinés et une terre brûlée, près du village de Fontjoncouse, dans le département de l’Aude, le 8 août 2025.
AFP

Keystone-SDA

09.08.2025, 08:45

Fixé depuis jeudi soir, la mission du millier de pompiers toujours mobilisés est désormais de surveiller les 90 km de lisières et parer à toute reprise, alors que les autorités redoutent un retour de la tramontane, ce vent chaud et sec qui avait attisé les flammes les premiers jours.

L'incendie ne sera pas «déclaré éteint avant plusieurs jours», a prévenu Christian Pouget, préfet de l'Aude, ajoutant qu'"il y a encore beaucoup de travail». Après avoir dû quitter leur logement dans la précipitation mardi, les dernières personnes évacuées ont été autorisées vendredi soir à regagner les 15 villages impactés par l'incendie, le plus important depuis un demi-siècle sur l'arc méditerranéen.

Drame en France. Le plus gros incendie de l'été provoque la mort d’une femme

Drame en FranceLe plus gros incendie de l'été provoque la mort d’une femme

Plus d'une trentaine de maisons ont été endommagées ou détruites et plus d'une centaine de foyers restent sans électricité dans le village de Fontjoncouse. Le bilan humain n'a pas évolué depuis mercredi. Une femme est morte dans sa maison de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, le plus touché par le feu, une autre habitante est grièvement brûlée. Quatre personnes ont été légèrement blessées.

Dans les rangs des pompiers, dix-neuf ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien. «Les pompiers vont faire le maximum, avant le retour de la tramontane» ce week-end, a déclaré à l'AFP la présidente du conseil départemental de l'Aude, Hélène Sandragné, ajoutant: «C'est un soulagement que le feu soit fixé mais une vigilance absolue reste de mise».

