  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Criez vos exigences pour le futur de l'Iran» Le fils du chah appelle les Iraniens à célébrer la mort de Khamenei

Basile Mermoud

1.3.2026

Reza Pahlavi, fils de l'ancien chah d'Iran, a appelé dimanche les Iraniens à célébrer la mort du guide suprême, Ali Khamenei, à la suite des frappes américano-israéliennes, avec des «chants tous les soirs», tout en restant «en sécurité».

À Paris, des manifestants brandissent des drapeaux du Shah et d’Israël pour réclamer la chute de la République islamique d’Iran.
À Paris, des manifestants brandissent des drapeaux du Shah et d’Israël pour réclamer la chute de la République islamique d’Iran.
AFP

Agence France-Presse

01.03.2026, 19:58

Dans un communiqué en farsi et en anglais sur X, Reza Pahlavi qualifie Ali Khamenei de «démon» pour avoir ordonné le «massacre de milliers de fils et filles d'Iran». «Avec sa mort déshonorante, et celles de nombreux de ses sbires et affidés, la République islamique en arrive à son dernier souffle», a affirmé celui qui se présente comme une figure de transition.

«Au peuple honorable et courageux d'Iran, la mort du despote de notre époque - bien qu'elle marque le début d'une grande célébration nationale - n'est pas la fin du chemin. Restez vigilants. Soyez prêts. L'heure d'une présence vaste et décisive dans les rues est très proche», a-t-il déclaré.

Conflit au Moyen-Orient. «On parlait de Dubaï un peu comme de la Suisse alors forcément, ça casse l'image»

Conflit au Moyen-Orient«On parlait de Dubaï un peu comme de la Suisse alors forcément, ça casse l'image»

«Je vous demande, tout en préservant votre sécurité, de montrer votre satisfaction et votre soutien face à la destruction de la République islamique avec des chants tous les soirs, et de crier vos exigences pour le futur de l'Iran», a ajouté Reza Pahlavi, qui demande également aux membres de la diaspora iranienne «d'intensifier» leurs efforts.

Dans une tribune dans le Washington Post samedi soir, il avait remercié Donald Trump pour l'attaque menée plus tôt et réaffirmé qu'il était prêt à mener une transition de pouvoir en Iran.

Il a affirmé que ce serait uniquement un rôle transitoire après avoir été critiqué, certains craignant qu'il ne rétablisse une monarchie.

«De nombreux Iraniens, souvent au péril de leur vie, m'ont appelé pour mener cette transition. Je suis impressionné par leur courage et j'ai répondu à leur appel», a-t-il écrit.

«Notre chemin sera transparent: une nouvelle constitution rédigée et ratifiée par référendum, suivie d'élections libres sous supervision internationale. Lorsque les Iraniens voteront, le gouvernement de transition sera dissous», a-t-il détaillé.

Les plus lus

Une figure du Cirque blanc tire sa révérence !
Frappes américaines : le quartier général des Gardiens de la Révolution détruit
«Tu es venu ici en barque» - Nouvel incident raciste en Espagne
«On parlait de Dubaï un peu comme de la Suisse alors forcément, ça casse l'image»
Le gigantesque aéroport de Dubaï frappé par un missile, des images témoignent du chaos
«La France, protège-nous!» : les influenceurs de Dubaï sidérés par les frappes iraniennes