Aide internationale Le FMI va accorder un nouveau programme d'aide à l'Ukraine

ATS

26.11.2025 - 22:12

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mercredi s'être entendu avec le gouvernement ukrainien pour un nouveau programme d'aide de plus de huit milliards de dollars, sur quatre ans. Cet argent doit soutenir «une série de réformes macroéconomiques et structurelles» visant à stabiliser l'économie du pays en guerre.

L'économie ukrainienne continue, sans surprise, de souffrir de la guerre entamée avec l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Moscou en février 2022, alors que les récentes frappes russes visent en particulier le réseau d'énergie déjà fortement mis sous tension. (image d'illustration)
L'économie ukrainienne continue, sans surprise, de souffrir de la guerre entamée avec l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Moscou en février 2022, alors que les récentes frappes russes visent en particulier le réseau d'énergie déjà fortement mis sous tension. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.11.2025, 22:12

Ce nouvel accord, qui doit encore être validé par le Conseil d'administration du Fonds, vient prendre le relai du précédent programme d'aide d'un peu plus de 15 milliards de dollars accordé en mars 2023, dans le cadre d'un grand plan d'aide internationale de 122 milliards de dollars.

«Ce programme vise à servir de catalyseur en faveur d'un soutien externe plus large afin de permettre à l'Ukraine de combler ses difficultés de financement», a déclaré le chef de la mission du FMI, Gavin Grey, cité dans le communiqué.

Selon l'institution, le gouvernement ukrainien fait face à un manque de financement de l'ordre de 63 milliards de dollars pour son année fiscale 2026/27, et un total de 136,5 milliards de dollars pour la période 2026-2029. Le communiqué précise que le programme pourra «être recalibré» selon l'évolution des besoins «en fonction des progrès réalisés dans la résolution du conflit».

Plan de paix américain

Le président américain Donald Trump pousse pour la signature d'un accord de paix entre Moscou et Kiev, assurant mercredi qu'il ne restait que «quelques points de désaccord» à régler mais plusieurs dirigeants européens ont tempéré l'optimisme américain.

Les négociations se concentrent sur un projet de plan américain dont une version initiale jugée très favorable à Moscou a été amendée à l'issue de pourparlers dimanche à Genève entre délégations américaine, ukrainienne et européenne.

L'économie ukrainienne continue, sans surprise, de souffrir de la guerre entamée avec l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Moscou en février 2022, alors que les récentes frappes russes visent en particulier le réseau d'énergie déjà fortement mis sous tension. Malgré tout, le FMI souligne les signes de solidité économique, avec une croissance attendue à 2% cette année.

Néanmoins «les risques sur les perspectives restent exceptionnellement élevés du fait de l'incertitude quant à la durée et l'intensité du conflit, de même que le temps de réaction de la part des donateurs», a insisté M. Grey. «Une action rapide est indispensable pour permettre à l'Ukraine de faire face à ses importants besoins de financement et éviter les problèmes de liquidité», a-t-il ajouté.

