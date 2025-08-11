  1. Clients Privés
Polémique face à la guerre Le fonds souverain norvégien vend ses parts de firmes israéliennes

ATS

11.8.2025 - 16:28

Le fonds souverain de Norvège, le plus important au monde, a annoncé lundi se séparer de ses parts dans 11 entreprises israéliennes après des révélations sur sa participation dans un fabricant israélien de moteurs équipant des avions de chasse, en pleine guerre à Gaza.

Le président français Emmanuel Macron (2e à gauche) et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store (3e à droite) rencontrent la gouverneure de la Banque centrale Ida Wolden Bache (à droite) et le PDG du Fonds pétrolier norvégien Nicolai Tangen à Oslo, en Norvège, le 24 juin 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.08.2025, 16:28

«Ces mesures ont été prises en réponse à des circonstances extraordinaires. La situation à Gaza constitue une grave crise humanitaire. Nous sommes investis dans des entreprises qui exercent leurs activités dans un pays en guerre, et les conditions en Cisjordanie et à Gaza se sont récemment détériorées», a annoncé son chef Nicolai Tangen, cité dans un communiqué.

