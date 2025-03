Le futur Premier ministre du Canada, Mark Carney, a promis mardi que la riposte de son gouvernement face aux droits de douane de Donald Trump aurait «un impact maximal sur les États-Unis et un impact minimal sur le Canada».

Mark Carney remplacera Justin Trudeau au poste de premier ministre (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous maintiendrons nos tarifs jusqu'à ce que les Américains nous montrent du respect et prennent des engagements crédibles et fiables en faveur d'un commerce libre et équitable», a déclaré sur X M. Carney, qui réagissait à l'intention du président américain de doubler à 50% contre 25% auparavant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadiens devant entrer en vigueur mercredi.