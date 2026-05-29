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Jusqu’à trois ans de prison Le Ghana adopte l’une des loi anti-LGBT+ parmi les plus répressives d'Afrique

Basile Mermoud

29.5.2026

Les parlementaires ghanéens ont adopté vendredi après-midi une loi anti-LGBT+ parmi les plus répressives d'Afrique, qui doit désormais être ratifiée par le président John Mahama pour entrer en vigueur.

Au Ghana, pays conservateur très religieux à majorité chrétienne, les relations entre personnes de même sexe sont interdites par une loi datant de l'ère coloniale, mais il n'y a eu jusqu'ici aucune poursuite pour ces motifs.
Au Ghana, pays conservateur très religieux à majorité chrétienne, les relations entre personnes de même sexe sont interdites par une loi datant de l'ère coloniale, mais il n'y a eu jusqu'ici aucune poursuite pour ces motifs.
AFP

Agence France-Presse

29.05.2026, 20:55

Le texte «sur les droits sexuels et les valeurs familiales» est considéré très répressif car il prévoit jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour une personne ayant eu des relations homosexuelles, et entre trois et cinq ans pour la «promotion, le parrainage ou le soutien intentionnel d'activités LGBT+».

Cette loi avait déjà été adoptée à l'unanimité par le parlement en février 2024, mais l'ancien président Nana Akufo-Addo, qui était en fonction jusqu'au 7 janvier 2024, n'a pas signé le texte de loi.

Selon la constitution du Ghana, les projets et propositions de loi qui ne sont pas signés par le président avant la fin d'une législature deviennent automatiquement caducs, nécessitant un nouvel examen par le nouveau parlement.

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Le projet de loi a conservé ses dispositions fondamentales, mais a prévu des dérogations pour les professionnels du droit, des médias et de la santé.

Au Ghana, pays conservateur très religieux à majorité chrétienne, les relations entre personnes de même sexe sont interdites par une loi datant de l'ère coloniale, mais il n'y a eu jusqu'ici aucune poursuite pour ces motifs.

Les défenseurs des droits humains et plusieurs organisations internationales ont condamné ce projet de loi.

L'actuel chef de l’État, John Mahama, avait affirmé son soutien au projet de loi pendant sa campagne et après son élection. L'adoption de cette loi intervient peu après le durcissement des peines encourues par les personnes LGBT+ au Sénégal.

Une dizaine de pays ou territoires africains prévoient des peines allant de 10 ans à la prison à perpétuité, notamment le Soudan, le Kenya, la Tanzanie et la Sierra Leone. La peine de mort est appliquée en Ouganda, en Mauritanie et en Somalie.

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