Avec le Golden Dome, Donald Trump veut protéger les Etats-Unis des attaques de missiles. Mais le coup pourrait se retourner contre lui: le projet menace l'équilibre des forces et n'offre pas de sécurité finale.

Donald Trump présente le 20 mai à la Maison Blanche son plan pour le Golden Dome: sur l'image générée par l'IA en arrière-plan, les Etats-Unis sont attaqués de plusieurs côtés à la fois. Image : Keystone

Philipp Dahm Philipp Dahm

Donald Trump a annoncé au monde entier le 20 mai vouloir construire un Dôme d'or: 25 des 175 milliards prévus dans son budget sont destinés à la défense antimissile, qui doit être mise en place en trois ans.

Comme le Dôme de fer israélien, le bouclier doit protéger les Etats-Unis contre les attaques de missiles - le nouveau système doit même intercepter les missiles hypersoniques qui se déplacent à plus de 6200 kilomètres par heure.

Cela sonne bien au premier abord, mais à y regarder de plus près, le plan de Trump a ses défauts. Voici les raisons qui s'opposent au projet.

Militarisation de l'espace

Trump a annoncé que les missiles génériques seraient repérés depuis l'espace. C'est logique: lors de la phase de lancement, ces engins sont les plus faciles à détecter et à neutraliser.

Mais selon l'homme de 78 ans, les missiles doivent également être combattus dans l'espace. Cela ouvrirait un tout nouveau chapitre dans la conduite de la guerre. Jusqu'à présent, la militarisation de l'espace était en effet un tabou. Le sujet a déjà été abordé pendant la guerre froide, lorsque des missiles capables d'abattre des satellites ont été développés.

Le 13 septembre 1985, un F-15 de l'US Air Force effectue le premier et unique test américain d'un missile anti-satellite : Il détruit le satellite hors d'usage P78-1. US Air Force

Le problème: si des missiles étaient détruits en apesanteur, il se formerait un nuage de débris qui tournerait autour de la Terre et dont les petits éléments menaceraient d'endommager d'autres satellites. C'est pourquoi les superpuissances ont ratifié dans les années 60 le Traité sur l'espace extra-atmosphérique, qui interdit la militarisation de l'espace.

Selon ce traité, les Etats sont également responsables des dommages causés par des objets qu'ils ont placés dans l'espace. Cet accord deviendrait caduc si Trump construisait le Golden Dome comme il l'a annoncé.

L'équilibre de la terreur

En fait, les Etats-Unis ont déjà un Golden Dome: le bouclier de défense de l'Amérique est son arsenal nucléaire. Jusqu'à présent, une attaque nucléaire contre les États-Unis était exclue, car cela déclencherait une riposte qui pourrait anéantir le pays attaquant.

En anglais, le concept s'appelle Mutual Assured Destruction (MAD). Cet équilibre de la terreur repose sur le fait que le camp qui lance une guerre nucléaire est assuré d'être lui-même détruit. Comme les puissances concernées ont une capacité multiple de détruire le monde avec des armes nucléaires, une attaque contre elles n'en vaut pas la peine - même si une partie de l'arsenal est touchée lors d'une première frappe.

Si un pays ne possède "que" des armes nucléaires terrestres, le risque d'une attaque d'une autre puissance nucléaire augmente. Seule la capacité de deuxième frappe rend la dissuasion parfaite - si donc une attaque contre la nation de sous-marins pourrait être vengée par des missiles intercontinentaux. Sur la photo, le HMS Vanguard britannique. Image : Keystone

En 2009, une étude conclut que les armes nucléaires favorisent la stabilité stratégique et empêchent les guerres de grande ampleur. Mais cela ne concerne pas les conflits de faible intensité. Si un Etat possède des armes nucléaires et l'autre non, la probabilité d'une guerre augmente après une escalade.

Si la puissance nucléaire américaine modifiait l'équilibre de la terreur en se rendant invulnérable aux missiles nucléaires, les autres Etats devraient s'équiper. Les conséquences sont difficilement prévisibles: un autre système pourrait être inventé pour amener les armes nucléaires à leur cible - ou un tout nouveau type d'arme de destruction massive.

Le Dôme de fer d'Israël, qui n'a pas pu empêcher des terroristes du Hamas de survoler la frontière en parapente le 7 octobre 2023 pour commettre des meurtres, en est un exemple.

Limites de production et surcharge

Le Golden Dome mise sur une technique d'avenir qui n'a pas encore été testée. Mais même si l'on prend ce qui est déjà sur le marché, le bouclier antimissile de Trump n'est pas une bonne idée, explique l'expert militaire Ryan McBeth. Et en trois ans, même avec des moyens conventionnels, il est impossible de le réaliser.

Test de tir d'un missile THAAD. Photo : U.S. Department of Defense

Ainsi, pour intercepter les missiles intercontinentaux adverses, on mise actuellement sur le système Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Il couvre une zone de 200 kilomètres et coûte entre un et deux milliards de dollars. Si l'on plaçait les batteries uniquement à la périphérie des Etats-Unis, il faudrait, selon McBeth, environ 37 unités de ce type.

Si l'on estime un milliard par système et que l'on en garde quelques-unes en réserve - pour la maintenance ou les lacunes du bouclier de défense - on arrive à un coût de 37 à 74 milliards de dollars, qu'il faut déduire des 175 milliards estimés par Trump pour le Golden Dome.

C'est ainsi que fonctionne le THAAD. DPA

«Si l'on utilise une technologie existante, on peut y arriver en théorie», explique le vétéran américain. Mais dans la pratique, les choses se compliquent. Pour construire un radar pour le système de défense antiaérienne Patriot, il faudrait attendre deux ans pour obtenir les pièces, afin de pouvoir l'assembler en un an, selon McBeth.

Il n'est donc pas réaliste de mettre en place 37 systèmes THAAD ou l'équivalent en trois ans. Il serait tout au plus possible de couvrir une zone telle que la côte ouest des États-Unis dans ce délai. La protection n'est toutefois pas étanche : une batterie THAAD compte 48 missiles. Si l'on tire 49 projectiles, le système d'interception sera surchargé.