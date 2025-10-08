Donald Trump a reçu mercredi une note du chef de la diplomatie Marco Rubio, vue par un photographe de l'AFP, indiquant que son «autorisation» était requise pour annoncer un accord sur Gaza.

Le billet du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio au président américain Donald Trump laisse supposer l'annonce imminente d'un plan de paix pour Gaza. ATS

Keystone-SDA ATS

Sur cette note manuscrite, le ministre, qui venait de se joindre de manière imprévue à une réunion consacrée à un tout autre sujet, a écrit les mots «très proche», soulignés, et: «Il nous faut votre autorisation pour un message sur Truth Social bientôt pour que vous puissiez annoncer l'accord en premier».