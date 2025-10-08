  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Proche-Orient Le gouvernement américain prépare l'annonce d'un accord sur Gaza

ATS

9.10.2025 - 00:00

Donald Trump a reçu mercredi une note du chef de la diplomatie Marco Rubio, vue par un photographe de l'AFP, indiquant que son «autorisation» était requise pour annoncer un accord sur Gaza.

Le billet du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio au président américain Donald Trump laisse supposer l'annonce imminente d'un plan de paix pour Gaza.
Le billet du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio au président américain Donald Trump laisse supposer l'annonce imminente d'un plan de paix pour Gaza.
ATS

Keystone-SDA

09.10.2025, 00:00

09.10.2025, 00:32

Sur cette note manuscrite, le ministre, qui venait de se joindre de manière imprévue à une réunion consacrée à un tout autre sujet, a écrit les mots «très proche», soulignés, et: «Il nous faut votre autorisation pour un message sur Truth Social bientôt pour que vous puissiez annoncer l'accord en premier».

Les plus lus

Scandale à Paris: l'énorme gaffe de Meghan Markle passe mal!
Lecornu a parlé: «J'ai tout essayé, ce soir ma mission est terminée»
Le DFAE prend une décision qui sème le trouble
Macron «nommera un Premier ministre d'ici 48 heures»
Les parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme
Gaza: près d'un enfant sur six gravement malnutri, estime une étude