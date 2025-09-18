  1. Clients Privés
Santé Le gouvernement chargé d'élaborer une stratégie pour le Covid long

ATS

18.9.2025 - 12:43

Le Conseil fédéral doit élaborer une stratégie nationale pour améliorer la situation médicale des personnes souffrant du Covid long. Le Conseil des Etats a tacitement accepté jeudi une motion du National en ce sens.

La stratégie nationale pour les malades du Covid long doit permettre une meilleure prise en charge médicale (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 12:43

18.09.2025, 12:48

Le texte, déposé par le conseiller national Lorenz Hess (Centre/BE), vise à ce que les patients atteints de ces pathologies bénéficient de la même qualité de soins médicaux dans toute la Suisse. Il demande entre autres une centralisation des données et un soutien des assurances sociales.

En Suisse, plus de 300'000 personnes sont touchées par le Covid long. Ce nombre devrait encore augmenter dans les années en raison du Covid-19 toujours en circulation. La stratégie devra également concerner le syndrome de fatigue chronique et les séquelles post-vaccination.

Le Conseil fédéral a appuyé cette proposition. Ces symptômes de fatigue chronique ont des répercussions profondes sur la vie sociale, professionnelle et même familiale des personnes concernées, a déclaré la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider. Il faut améliorer leur situation, a-t-elle ajouté.

La Confédération se limitera toutefois à un rôle de coordination en raison des compétences cantonales en matière de santé. L'Office fédéral de la santé publique prévoit de lancer les travaux relatifs une stratégie nationale en janvier 2026, et, en étroite concertation avec les acteurs concernés, une stratégie complète d'ici au premier semestre 2027, a encore indiqué la ministre.

