Budget Le gouverneur de la Banque de France craint un «étouffement» du pays

Basile Mermoud

10.1.2026

Le gouverneur de la Banque de France a dit samedi craindre «un étouffement» du pays s'il ne parvient pas à réduire son déficit budgétaire, et appelé à «sortir des postures» pour trouver «de vrais compromis».

Le gouverneur de la banque de France a jugé «très important qu'il y ait un budget pour 2026» avec un déficit public «à maximum 5% du PIB» (photo d'illustration).
Le gouverneur de la banque de France a jugé «très important qu'il y ait un budget pour 2026» avec un déficit public «à maximum 5% du PIB» (photo d’illustration).
AFP

Agence France-Presse

10.01.2026, 12:40

«La France ne risque pas la faillite, mais un étouffement à plusieurs dimensions», a estimé François Villeroy de Galhau sur la radio France Inter : «un étouffement budgétaire (...), économique (...) et générationnel car nous sommes en train de choisir les seniors contre les jeunes», avec «plus de dépenses de retraite et plus de déficit».

Il a appelé à «sortir des postures, des querelles, du spectacle, et trouver des vrais compromis», au moment où le gouvernement est à nouveau menacé d'être renversé par le dépôt de motions de censure au parlement où les députés peinent à s'entendre sur le budget.

Agriculture. Le gouvernement français fait quelques concessions

AgricultureLe gouvernement français fait quelques concessions

Le gouverneur a jugé «très important qu'il y ait un budget pour 2026» avec un déficit public «à maximum 5% du PIB» pour ne pas se mettre «dans la zone rouge de danger». Il faut pour cela «stabiliser les dépenses» et «avoir de la sagesse sur les impôts».

En l'occurrence, «reconnaître que nous n'avons plus d'argent pour baisser les impôts et qu'il y a certaines mesures de justice nécessaires», comme la prolongation de la surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, sur laquelle les parlementaires de droite et de gauche ne parviennent pas à se mettre d'accord.

France. L'exécutif agite le spectre de législatives anticipées

FranceL'exécutif agite le spectre de législatives anticipées

Même si les marchés financiers sont calmes actuellement vis-à-vis de la France, «leur fonctionnement n'est jamais linéaire, (il) peut y avoir un calme apparent puis une correction brutale», a observé le gouverneur, en particulier «dans l'environnement géopolitique extrêmement incertain» actuel.

Il a aussi souligné que «l'agenda de dérégulation financière américaine augmente les risques de crise financière», tout en appelant à «garder notre calme et notre cap» en Europe, à «maintenir un dialogue franc et exigeant à travers l'Atlantique».

