Moyen-Orient Le guide suprême iranien veut maintenir fermé le détroit d'Ormuz

ATS

12.3.2026 - 15:11

Le nouveau guide suprême iranien, dans son premier message depuis sa désignation, a appelé jeudi à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, après que Donald Trump a jugé que les prix du pétrole passaient après la nécessité de stopper l'Iran.

Le nouveau guide suprême iranien, dans son premier message depuis sa désignation, a appelé jeudi à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, après que Donald Trump a jugé que les prix du pétrole passaient après la nécessité de stopper l'Iran. (Archives)
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

12.03.2026, 15:11

Mojatba Khamenei, qui a succédé à son père Ali Khamenei, tué au début des attaques israélo-américaines sur l'Iran, a aussi appelé les pays de la région à fermer les bases américaines qu'ils abritent sur leur sol, dans un discours lu par une journaliste de la télévision d'Etat.

