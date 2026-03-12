Le nouveau guide suprême iranien, dans son premier message depuis sa désignation, a appelé jeudi à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, après que Donald Trump a jugé que les prix du pétrole passaient après la nécessité de stopper l'Iran.

Mojatba Khamenei, qui a succédé à son père Ali Khamenei, tué au début des attaques israélo-américaines sur l'Iran, a aussi appelé les pays de la région à fermer les bases américaines qu'ils abritent sur leur sol, dans un discours lu par une journaliste de la télévision d'Etat.