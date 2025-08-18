  1. Clients Privés
Conflit armé Le Hamas a accepté une proposition pour un cessez-le-feu à Gaza

ATS

18.8.2025 - 17:19

Le Hamas a répondu positivement à une nouvelle proposition de cessez-le-feu avec Israël à Gaza soumise par les médiateurs égyptien et qatari, a indiqué lundi à l'AFP un responsable du mouvement islamiste palestinien.

À Gaza, près d'une personne sur trois ne mange pas pendant des jours selon le Programme alimentaire mondial (archives).
À Gaza, près d'une personne sur trois ne mange pas pendant des jours selon le Programme alimentaire mondial (archives).
sda

Keystone-SDA

18.08.2025, 17:19

«Le Hamas a remis sa réponse aux médiateurs, et confirmé que le mouvement et les factions (palestiniennes) ont accepté la nouvelle proposition de cessez-le-feu sans demander de modifications», a-t-il indiqué sous couvert de l'anonymat.

Guerre à GazaLes médiateurs font une nouvelle proposition de trêve au Hamas

