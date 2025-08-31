  1. Clients Privés
Tué en mai Le Hamas confirme la mort d'un de ses chefs tué par Israël

ATS

31.8.2025 - 13:01

Le Hamas a confirmé dimanche la mort de l'un de ses chefs, Mohammed Sinouar, trois mois après que l'armée israélienne a annoncé l'avoir tué dans une frappe à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza.

ats

Keystone-SDA

31.08.2025, 13:01

Mohammed Sinouar était le chef du Hamas pour la bande de Gaza et le frère de Yahya Sinouar, l'ex-chef suprême du mouvement islamiste palestinien dépeint comme le principal architecte de l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Yahya Sinouar a été lui-même tué par Israël en octobre 2024 par des tirs de soldats israéliens dans le sud de la bande de Gaza. Mohammed Sinouar a été «éliminé» le 13 mai 2025, «alors qu'il se cachait dans un centre de commandement et de contrôle souterrain», avait indiqué l'armée israélienne.

Sa photo a été montrée à côté de celles de responsables politiques et militaires du Hamas tués par Israël et diffusées samedi soir par le mouvement palestinien.

Il s'agit des photos de Yahya Sinouar, Ismaïl Haniyeh, chef politique du Hamas, Mohammed Deif, commandant en chef de la branche armée du mouvement, les Brigades al-Qassam, et de deux membres du conseil militaire, Bassem Issa et Raed Thabet. Ils sont tous présentés comme des «membres martyrs du Conseil militaire».

Deux sources au sein du Hamas avaient indiqué que Mohammed Sinouar avait pris la tête du conseil militaire des brigades al-Qassam, après l'assassinat de Mohammed Deif. Le 8 juin, l'armée israélienne a dit avoir identifié le corps de Mohammed Sinouar, «localisé dans le tunnel souterrain situé sous l'hôpital européen de Khan Younès».

