Gaza Le Hamas se dit prêt à libérer les otages dans le cadre du plan de Trump

Basile Mermoud

3.10.2025

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé vendredi être disposé à libérer «tous les otages» retenus dans la bande de Gaza, dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump visant à mettre fin à deux ans de guerre dans le territoire palestinien.

Le hamas a ajouté être prêt à des négociations immédiates pour discuter des «détails» de la libération des otages (photo d'illustration).
Le hamas a ajouté être prêt à des négociations immédiates pour discuter des «détails» de la libération des otages (photo d’illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

03.10.2025, 22:21

«Le mouvement annonce son accord pour la libération de tous les prisonniers de l'occupation - les vivants et les dépouilles - selon la formule d'échange incluse dans la proposition du président Trump», a indiqué le Hamas dans un communiqué, en référence aux prisonniers palestiniens devant être libérés en échange des otages retenus à Gaza. Il a ajouté être prêt à des négociations immédiates pour discuter des «détails» de la libération des otages.

