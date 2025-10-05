Le Hamas veut commencer «immédiatement» l'échange de prisonniers

Un haut responsable du Hamas a affirmé dimanche que le mouvement islamiste palestinien est désireux de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre et procéder «immédiatement» à un échange de prisonniers avec Israël.

La délégation du Hamas présentera les listes de prisonniers palestiniens devant être libérés par Israël en échange des captifs israéliens. (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Les négociateurs israéliens et du Hamas doivent en préciser les détails lors des discussions prévues dimanche en Égypte, destinées à mettre fin à près de deux ans de conflit dans la bande de Gaza.

«Le Hamas tient beaucoup à parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre et lancer immédiatement le processus d'échange de prisonniers en fonction des conditions sur le terrain», a déclaré le haut responsable de l'organisation sous couvert d'anonymat.

«L'occupation ne doit pas entraver la mise en oeuvre du plan du président Trump. Si l'occupation a de réelles intentions d'aboutir à un accord, le Hamas est prêt», a-t-il ajouté.

Les négociateurs du Hamas, en provenance de Doha, devraient arriver dimanche au Caire avant de se rendre à Charm el-Cheikh pour participer à des négociations indirectes avec la délégation israélienne, selon le haut responsable.

Même bâtiment

Une source palestinienne proche du Hamas a indiqué à l'AFP que les deux délégations seraient dans le même bâtiment mais à l'écart des médias.

«Les négociations visent à discuter du calendrier de préparation des conditions sur le terrain pour le transfert des captifs détenus à Gaza, en prélude au lancement du processus d'échange de prisonniers», a-t-elle ajouté.

La même source a précisé que le Hamas a insisté, lors des communications avec les médiateurs, sur la nécessité pour Israël de suspendre toute opération militaire dans l'ensemble de la bande de Gaza, de cesser toutes les activités aériennes, de reconnaissance et les survols de drones, et de se retirer de l'intérieur de Gaza.

«Parallèlement à l'arrêt des activités militaires israéliennes, le Hamas et les factions de la résistance suspendront également leurs opérations militaires», a-t-elle ajouté.

Liste de prisonniers

Les discussions devraient également inclure l'examen de cartes fournies par Israël montrant les itinéraires et calendriers de retrait, qui coïncideront avec le processus d'échange de prisonniers, selon la source.

La délégation du Hamas présentera également les listes de prisonniers palestiniens devant être libérés par Israël en échange des captifs israéliens.

Selon le plan de Trump, Israël devrait libérer 250 prisonniers palestiniens purgeant des peines de prison à perpétuité et plus de 1700 détenus de la bande de Gaza arrêtés après le 7 octobre 2023, date de l'attaque du Hamas qui a déclenché la guerre en cours.