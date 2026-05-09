Le Hezbollah a déclaré samedi avoir visé le nord d'Israël avec un drone en réponse aux attaques israéliennes contre le Liban, qui se poursuivent malgré une trêve.

Le Hezbollah a annoncé avoir mené des attaques contre des cibles militaires israéliennes au Liban à l'aide de missiles et de drones. AFP

Keystone-SDA ATS

L'organisation pro-iranienne a indiqué avoir «ciblé un rassemblement de soldats de l'armée ennemie israélienne près de Misgav Am», après une «violation du cessez-le-feu par l'ennemi israélien».

Le Hezbollah a également annoncé avoir mené des attaques contre des cibles militaires israéliennes au Liban à l'aide de missiles et de drones.

Des blessés

Dans un communiqué, l'armée israélienne a fait état de «plusieurs» drones explosifs envoyés par le Hezbollah en direction du territoire israélien, précisant qu'un réserviste de l'armée avait été grièvement blessé et que deux autres avaient été légèrement blessés lors de l'une des attaques.

Elle a également déclaré que le Hezbollah avait envoyé «plusieurs drones explosifs en direction de soldats (israéliens) opérant dans le sud du Liban».

«Un drone explosif a touché un véhicule d'ingénierie sans pilote appartenant à des soldats de l'armée israélienne. Le véhicule a été endommagé, mais aucun blessé n'a été signalé», selon la même source.

«Cessez-le-feu»

En dépit du cessez-le-feu, les forces israéliennes et le Hezbollah échangent quotidiennement des tirs, principalement dans le sud du Liban, où Israël contrôle une bande d'environ 10 km de profondeur en territoire libanais.

L'armée israélienne a indiqué avoir frappé plus de 85 sites du Hezbollah «depuis les airs et au sol» au cours des dernières 24 heures, dont des dépôts d'armes, lanceurs et structures utilisées par le mouvement chiite libanais «pour mener des activités terroristes contre des civils israéliens et des soldats».

Tsahal a également indiqué avoir frappé un site souterrain de production d'armes du Hezbollah dans la vallée orientale de la Bekaa, ainsi que des combattants actifs «contre des soldats» israéliens dans le sud.

Les autorités libanaises ont annoncé la mort samedi d'au moins huit personnes, dont une fillette, tuées par des frappes israéliennes.