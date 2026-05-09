  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre au Moyen-Orient Le Hezbollah dit avoir visé le nord d'Israël avec un drone

ATS

9.5.2026 - 18:09

Le Hezbollah a déclaré samedi avoir visé le nord d'Israël avec un drone en réponse aux attaques israéliennes contre le Liban, qui se poursuivent malgré une trêve.

Le Hezbollah a annoncé avoir mené des attaques contre des cibles militaires israéliennes au Liban à l'aide de missiles et de drones.
Le Hezbollah a annoncé avoir mené des attaques contre des cibles militaires israéliennes au Liban à l'aide de missiles et de drones.
AFP

Keystone-SDA

09.05.2026, 18:09

L'organisation pro-iranienne a indiqué avoir «ciblé un rassemblement de soldats de l'armée ennemie israélienne près de Misgav Am», après une «violation du cessez-le-feu par l'ennemi israélien».

Le Hezbollah a également annoncé avoir mené des attaques contre des cibles militaires israéliennes au Liban à l'aide de missiles et de drones.

Des blessés

Dans un communiqué, l'armée israélienne a fait état de «plusieurs» drones explosifs envoyés par le Hezbollah en direction du territoire israélien, précisant qu'un réserviste de l'armée avait été grièvement blessé et que deux autres avaient été légèrement blessés lors de l'une des attaques.

Elle a également déclaré que le Hezbollah avait envoyé «plusieurs drones explosifs en direction de soldats (israéliens) opérant dans le sud du Liban».

«Un drone explosif a touché un véhicule d'ingénierie sans pilote appartenant à des soldats de l'armée israélienne. Le véhicule a été endommagé, mais aucun blessé n'a été signalé», selon la même source.

«Cessez-le-feu»

En dépit du cessez-le-feu, les forces israéliennes et le Hezbollah échangent quotidiennement des tirs, principalement dans le sud du Liban, où Israël contrôle une bande d'environ 10 km de profondeur en territoire libanais.

L'armée israélienne a indiqué avoir frappé plus de 85 sites du Hezbollah «depuis les airs et au sol» au cours des dernières 24 heures, dont des dépôts d'armes, lanceurs et structures utilisées par le mouvement chiite libanais «pour mener des activités terroristes contre des civils israéliens et des soldats».

Guerre au Moyen-Orient. L'Iran met en doute le «sérieux» des Etats-Unis

Guerre au Moyen-OrientL'Iran met en doute le «sérieux» des Etats-Unis

Tsahal a également indiqué avoir frappé un site souterrain de production d'armes du Hezbollah dans la vallée orientale de la Bekaa, ainsi que des combattants actifs «contre des soldats» israéliens dans le sud.

Les autorités libanaises ont annoncé la mort samedi d'au moins huit personnes, dont une fillette, tuées par des frappes israéliennes.

Les plus lus

Etats-Unis : un piéton traverse la piste et meurt percuté par un avion au décollage
Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition
Enorme chute collective : un coureur de premier plan tombe dans le fossé
«Pas de Suisse à 10 millions»: l'UDC envisage un relèvement de l'âge de la retraite
Une statue géante de Trump en or bénie en Floride : «ce n'est pas de l'idolâtrie», jure le pasteur
Les Britanniques évacués du bateau mis en quarantaine