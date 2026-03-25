Le Hezbollah a balayé mercredi toute négociation «sous le feu» avec Israël, qui a poursuivi ses frappes sur les bastions du groupe pro-iranien au Liban.

Un homme qui a fui les frappes israéliennes dans le sud du Liban fume dans sa camionnette avec sa famille devant une tente servant d'abri à Beyrouth, au Liban, le mercredi 25 mars 2026. (Photo AP/Emilio Morenatti) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les frappes israéliennes ont tué 1094 personnes, dont 121 enfants, fait plus de 3000 blessés et plus d'un million de déplacés depuis le 2 mars, selon un nouveau bilan mercredi du ministère de la Santé.

Dans un communiqué retransmis par la chaîne du Hezbollah, le chef du groupe, Naïm Qassem, a affirmé que toute négociation «sous le feu» avec Israël était une «capitulation», alors que le gouvernement libanais appelle à des pourparlers avec le pays ennemi.

Il a demandé aux autorités libanaises de revenir sur leur décision de «criminaliser» l'action militaire de sa formation, que Beyrouth a décidé d'interdire début mars.

Sur le terrain, le Hezbollah a affirmé avoir mené plusieurs attaques contre l'armée israélienne, qui progresse dans la zone frontalière et a mené en matinée de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth et sur le sud du pays.

La formation pro-iranienne a affirmé avoir visé des troupes israéliennes «massées dans les localités frontalières de Naqoura et Qawzah», ainsi que plusieurs sites le long de la frontière «avec plus de 100 roquettes».

Le groupe a aussi revendiqué une série d'attaques contre des localités du nord d'Israël, notamment Kiryat Shmona, qui n'ont pas fait de victimes selon les autorités israéliennes.

«Transformer en profondeur»

Selon une vidéo diffusée par son bureau, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui affirmé en soirée qu'Israël était en train d'élargir la «zone tampon» au Liban pour «éloigner la menace des missiles» du Hezbollah. «Nous sommes résolus à transformer en profondeur la situation», a-t-il dit.

La veille, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait affirmé que les forces israéliennes «manoeuvraient à l'intérieur du territoire libanais pour s'emparer d'une ligne de défense avancée» jusqu'au fleuve Litani, à environ 30 kilomètres de la frontière.

Dans le même temps, l'aviation israélienne avait mené une frappe dans la nuit contre la banlieue sud de la capitale, selon l'agence libanaise ANI.

Israël avait ordonné mardi aux habitants de sept quartiers de cette banlieue qu'il considère comme un fief du Hezbollah d'évacuer en prévision d'actions militaires.

Un correspondant de l'AFP a vu une rue jonchée de débris, de morceaux de ciment et de métal tordu, et un appartement endommagé, après une frappe tôt mercredi matin.

Depuis que le Liban a été entraîné dans la guerre régionale le 2 mars, Israël pilonne la banlieue sud de Beyrouth, vidée de la majorité de ses habitants qui ont fui.

Deux secouristes tués

A Nabatiyeh, dans le sud, deux secouristes, vêtus de leur uniforme et qui circulaient sur un scooter, ont été tués par une frappe israélienne mardi, a indiqué mercredi le ministère libanais de la Santé, portant à 42 le nombre de soignants libanais tués par Israël.

Le ministère a dénoncé dans un communiqué «une obstruction délibérée des opérations de sauvetage et une violation flagrante du droit international humanitaire».

L'armée israélienne a déclaré de son côté mercredi matin avoir visé «un centre de commandement» du Hezbollah dans la banlieue sud, ainsi que des stations essence de l'entreprise Al-Amana dont elle dit qu'elles appartiennent au mouvement et le financent.

Israël avait aussi annoncé avoir, au cours de son opération terrestre dans le sud du Liban, «démantelé des centres de commandement du Hezbollah» ainsi qu'un dépôt d'armes, et avoir tué plusieurs combattants de la formation, sans en préciser le nombre.

«Le Hezbollah doit cesser de lancer des attaques contre Israël. Et Israël doit cesser ses opérations militaires et ses frappes contre le Liban, où les civils sont le plus touchés», a pour sa part plaidé mercredi le secrétaire général de l'ONU. «Le modèle de Gaza ne doit pas être reproduit au Liban», a insisté Antonio Guterres.

Dans la ville millénaire de Tyr, à une vingtaine de km de la frontière israélienne, environ 20'000 personnes dont quelque 15'000 déplacés des villages environnants s'entassent dans le quartier chrétien – le seul encore épargné par les frappes – et dans quelques écoles.

«Nous n'abandonnerons pas notre terre, nos coeurs sont ici», a affirmé Khalil, l'un de ceux qui ont décidé de rester dans la ville, désormais très isolée.