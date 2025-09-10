  1. Clients Privés
Vidéo virale «Le Hitler de notre époque!» : Trump pris à partie lors d’un dîner en ville

Basile Mermoud

10.9.2025

Des manifestants ont hué le président américain Donald Trump dans un restaurant de Washington mardi soir, en criant «Libérez Washington! Libérez la Palestine! Trump est le Hitler de notre époque!», selon des vidéos virales sur les réseaux sociaux.

Agence France-Presse

10.09.2025, 11:36

Le républicain de 79 ans s'est approché des manifestants qui brandissaient des bannières représentant le drapeau palestinien, s'arrêtant à quelques mètres d'eux pendant quelques instants, hochant la tête et souriant placidement sans répondre.

Quelques instants plus tard, il a fait signe aux agents de son service de sécurité (le Secret service) d'éloigner les manifestants en disant «allez, on y va». Sur les vidéos, on peut également entendre d'autres personnes dans le restaurant huer ou scander «U-S-A ! U-S-A !». L'AFP a sollicité le Secret service et la police métropolitaine de Washington pour un commentaire, mais n'a pas obtenu de réponse dans l'immédiat.

Des manifestants pro-palestiniens devant le restaurant Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab, alors que le président américain y dîne, à Washington, le 9 septembre 2025.
Des manifestants pro-palestiniens devant le restaurant Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab, alors que le président américain y dîne, à Washington, le 9 septembre 2025.
AFP

La porte-parole du président, Karoline Leavitt, a confirmé que M. Trump et son équipe avaient dîné dans un restaurant proche de la Maison Blanche, sans toutefois faire état d'un incident. Des journalistes de la presse présidentielle ont pour leur part dit avoir entendu des huées.

Donald Trump, dont les dîners en public sont rares, était accompagné notamment de son vice-président JD Vance, du ministre de la Défense Pete Hegseth et du secrétaire d'Etat Marco Rubio, outre Mme Leavitt.

D'accord pour expertise. «Pas ma signature» : Trump dément être l'auteur d'une lettre salace envoyée à Epstein

D’accord pour expertise«Pas ma signature» : Trump dément être l’auteur d’une lettre salace envoyée à Epstein

