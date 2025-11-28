  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gaz et pétrole Le Hongrois Viktor Orban se rend à Moscou pour rencontrer Poutine

ATS

28.11.2025 - 08:57

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé vendredi se rendre à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Il aura des discussions axées sur l'énergie.

Viktor Orban et Vladimit Poutine s'étaient rencontrés en juillet 2024 à Moscou (archives).
Viktor Orban et Vladimit Poutine s'étaient rencontrés en juillet 2024 à Moscou (archives).
sda

Keystone-SDA

28.11.2025, 08:57

«Je m'y rends pour m'assurer que l'approvisionnement énergétique de la Hongrie est sécurisé pour l'hiver et l'année prochaine à un prix abordable», a déclaré le dirigeant nationaliste dans une vidéo publiée sur Facebook.

M. Orban a rappelé s'être rendu aux Etats-Unis début novembre, où il a obtenu du président américain Donald Trump une dérogation aux sanctions américaines liées au pétrole russe, valable un an.

«Nous avons réussi, ce qui est excellent, a-t-il dit vendredi, maintenant, tout ce dont nous avons besoin, c'est de gaz et de pétrole, que nous pouvons acheter aux Russes.»

Rare dirigeant européen proche à la fois du président américain et du président russe, Viktor Orban n'a pas cherché à diversifier vraiment ses importations depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et dépend fortement du pétrole russe.

Les plus lus

Le surfeur «mythomane» Karim Braire jugé pour viols, torture et barbarie
Attaque d'un couple suisse par un requin - La tragédie a-t-elle été filmée?
Des grêlons géants ravagent l'Australie
Voici le podium des plus grosses fortunes de Suisse
L’Iran snobe la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde
Patrons suisses chez Trump: l'un d'entre eux raconte la genèse du projet