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Washington Le Kennedy Center retire le nom de Trump de son site internet

ATS

8.6.2026 - 20:59

Le Kennedy Center a retiré lundi le nom du président Donald Trump de son site internet. Son nom figure toujours sur la façade de la prestigieuse salle de spectacles à Washington.

Donald Trump a réagi en annonçant qu'il allait «travailler avec le Congrès pour lui transférer» le contrôle du Kennedy Center (archives).
Donald Trump a réagi en annonçant qu'il allait «travailler avec le Congrès pour lui transférer» le contrôle du Kennedy Center (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.06.2026, 20:59

Un juge fédéral américain a ordonné le 29 mai au conseil d'administration de retirer, dans un délai de deux semaines, toute référence «au président Trump ou à tout individu autre que le président Kennedy» sur le bâtiment lui-même, sur le site internet du Kennedy Center ou toute marque déposée.

Donald Trump a réagi en annonçant qu'il allait «travailler avec le Congrès pour lui transférer» le contrôle du Kennedy Center, renonçant à prendre le contrôle de cette institution culturelle.

Le président républicain, après avoir placé ses proches à la direction du conseil d'administration, a accolé en décembre son nom à celui de son lointain prédécesseur démocrate assassiné John F. Kennedy pour la rebaptiser «Trump Kennedy Center».

Ce changement a été dénoncé par la famille du président Kennedy et par l'opposition démocrate qui en conteste la légalité.

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Le juge a par ailleurs suspendu jusqu'à nouvel ordre la fermeture pour deux ans du Kennedy Center, considérant que le conseil avait manqué à son «devoir de prudence» en ne tenant pas compte des retombées négatives de cette fermeture.

Il a néanmoins autorisé la poursuite des travaux de réparation prévus, dont «le besoin apparaît criant» et a précisé qu'il ne s'opposerait pas à une nouvelle décision de fermeture si elle était prise au terme d'une évaluation plus approfondie des inconvénients et des avantages.

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