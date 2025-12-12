  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Ceux que les USA ne veulent pas» Le Kosovo a commencé à accueillir des migrants des Etats-Unis

ATS

12.12.2025 - 09:20

Le Kosovo a commencé à accueillir des ressortissants de pays tiers expulsés des Etats-Unis, a affirmé tard jeudi le premier ministre sortant, Albin Kurti, en vertu d'un accord conclu en juin entre les deux pays.

Le Kosovo a commencé à accueillir des ressortissants de pays tiers expulsés des Etats-Unis (photo prétexte, archives).
Le Kosovo a commencé à accueillir des ressortissants de pays tiers expulsés des Etats-Unis (photo prétexte, archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.12.2025, 09:20

«Nous acceptons ceux que les Etats-Unis ne veulent pas sur le territoire. Si je ne me trompe pas, un ou deux d'entre eux sont là», a déclaré M. Kurti lors d'une interview à une chaine de télévision locale, se référant à un accord conclu en juin.

Cet accord, adopté par le gouvernement sortant, avait été donné pour un an et porte sur cinquante personnes «dans le but de faciliter leur retour en toute sécurité dans leur pays d'origine», avait à l'époque affirmé M. Kurti.

Le Kosovo, pays parmi les plus pauvres d'Europe, indépendant de la Serbie depuis 2008, souhaitait par cet accord exprimer sa gratitude envers les Etats-Unis pour leur soutien et leur coopération.

Il s'agit de montrer la «reconnaissance éternelle» du Kosovo envers les Etats-Unis, qui ont toujours défendu l'indépendance de cette ancienne province serbe, avait expliqué le gouvernement au printemps.

Depuis, M. Kurti, arrivé en tête aux élections législatives en février, a échoué à former un gouvernement et été contraint à organiser de nouvelles élections, prévues le 28 décembre.

Les Etats-Unis ont récemment eu des mots durs envers le parti de M. Kurti, qu'ils ont accusé de «compromettre la stabilité» du pays en souhaitant empêcher un parti politique serbe de se présenter à ce scrutin de décembre.

Les plus lus

Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
Suivez la descente dames en direct
Trump arbore à nouveau un pansement: poignées de main pointées
Happy Mania : l’élue du Grand-Saconnex davantage impliquée selon l’enquête
Un ex revanchard, une entrée cata et «une double peine qui fait très mal»