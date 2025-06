Le Kosovo a accepté «en réponse à la demande» de Washington d'accueillir sur son sol jusqu'à 50 ressortissants de pays tiers expulsés des Etats-Unis, a annoncé mercredi le premier ministre sortant, Albin Kurti, arguant des liens historiques entre les deux pays.

«La sélection de ces personnes sera faite à partir d'une liste proposée» par les Etats-Unis, et «pendant leur séjour au Kosovo, ces individus agiront conformément à la législation en vigueur et bénéficieront des droits déterminés» par la loi kosovare a écrit Albin Kurti. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cet accord, adopté lors d'une session du gouvernement sortant, est donné pour un an et porte sur cinquante personnes «dans le but de faciliter leur retour en toute sécurité dans leur pays d'origine», précise M. Kurti dans un message publié sur Facebook.

«La sélection de ces personnes sera faite à partir d'une liste proposée» par les Etats-Unis, et «pendant leur séjour au Kosovo, ces individus agiront conformément à la législation en vigueur et bénéficieront des droits déterminés» par la loi kosovare.

Le Kosovo, pays parmi les plus pauvres d'Europe, indépendant depuis 2008, exprime ainsi sa reconnaissance envers les Etats-Unis «pour leur soutien et leur coopération».

Cette annonce intervient alors que les manifestations font rage en Californie contre la politique migratoire répressive de Donald Trump.

Du côté de Pristina, cette aide est vue comme un moyen de montrer la «reconnaissance éternelle» du Kosovo envers les Etats-Unis, qui ont toujours défendu l'indépendance de cette ancienne province serbe.

Les Kosovars se décrivent volontiers comme le peuple le plus pro-américain du monde, et les drapeaux américains sont partout dans la capitale, Pristina. L'un des plus grands boulevards de la ville honore l'ex-président George W. Bush. Bill Clinton y a aussi un boulevard, et une statue.

La popularité des Etats-Unis se double d'une influence économique et politique considérable et certains Kosovars plaisantent sur le fait que le territoire dispose de deux gouvernements: l'un élu par les citoyens, l'autre sis dans l'ambassade des Etats-Unis, dont le moindre mot est scruté à la loupe.

Prisons

Cette annonce intervient aussi quelques mois après la ratification d'un accord entre le Kosovo et le Danemark pour l'accueil de prisonniers étrangers condamnés au Danemark, et qui pourront purger leur peine dans une prison kosovare.

Les Balkans sont de plus en plus envisagés comme une potentielle solution pour les pays occidentaux qui cherchent à envoyer à l'étranger des personnes dont la demande d'asile aurait été rejetée et faisant face à une obligation de quitter le territoire.

Mi-mars, l'Union européenne a ainsi ouvert la voie à la création de centres pour migrants en dehors de ses frontières et les Balkans semblent possiblement visés.

L'Albanie héberge déjà des centres de retour pour les migrants arrivant d'Italie.

«Au lieu de traiter les Balkans comme un entrepôt pour les migrants, l'UE et le Royaume-Uni pourraient jouer un rôle important en soutenant le développement de systèmes d'asile fonctionnels», a récemment réagi Human Rights Watch.

La communauté internationale devrait aider ces pays à améliorer ce qui existe déjà pour protéger les demandeurs d'asile et les migrants, selon l'ONG.