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Moyen-Orient Le Koweït dit faire face à une attaque aérienne venant de l'Iran

ATS

1.6.2026 - 16:30

La défense antiaérienne koweïtienne a intercepté des missiles et des drones «hostiles», a annoncé lundi l'armée, Washington déclarant pour sa part avoir abattu deux missiles iraniens visant les forces américaines dans le pays du Golfe.

Le Koweit a déjà subi d'autres attaques de drones par le passé (archives).
Le Koweit a déjà subi d'autres attaques de drones par le passé (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.06.2026, 16:30

«Tout bruit d'explosion résulte des systèmes de défense anti-aérienne interceptant ces attaques hostiles», a déclaré l'armée koweïtienne dans un message publié sur son compte officiel X.

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a ensuite dit dans un communiqué qu'il «tient l'Iran pour pleinement responsable de ces attaques odieuses».

De leur côté, les Etats-Unis ont annoncé avoir détruit des missiles iraniens. Dans un message publié sur X, le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a affirmé que «les forces américaines ont intercepté avec succès deux missiles balistiques iraniens visant des forces américaines basées au Koweït» vers 03h00 GMT lundi.

«Aucun militaire américain n'a été blessé», a ajouté le Centcom, affirmant rester «vigilant» face à «l'agression iranienne» et «soutenir le cessez-le-feu en vigueur» entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, avaient annoncé plus tôt avoir ciblé une base utilisée par l'armée américaine.

Jeudi, le Koweït avait fait état d'une attaque similaire qu'il avait ensuite attribuée à l'Iran, où les Gardiens de la Révolution avaient dit avoir visé une base américaine en représailles à de nouvelles frappes des Etats-Unis sur son territoire.

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