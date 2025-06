Le Kremlin a dit lundi «condamner» et «déplorer vivement» les frappes américaines en Iran, proche allié de la Russie, peu avant un entretien prévu à Moscou entre le président Vladimir Poutine et le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi.



«Bien sûr, nous condamnons cela et nous déplorons vivement» ces attaques, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien.

Le président russe Vladimir Poutine a condamné lundi les frappes contre l'Iran, proche allié du Kremlin, les qualifiant «d'agression non-provoquée», sans «fondement» ni «justification», lors de la réception du chef de la diplomatie iranienne à Moscou.

«Une agression non provoquée contre l'Iran qui n'a aucun fondement et aucune justification», a dit M. Poutine à Abbas Araghchi durant une prise de parole diffusée à la télévision russe. «Nous nous employons à apporter notre aide au peuple iranien», a-t-il ajouté, s'exprimant après les frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens et les attaques israéliennes menées depuis une dizaine de jours.

