Le Laboratoire de Spiez (BE), qui fête son centenaire, est reconduit pour quatre ans comme centre collaborateur (CC) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Il continuera ainsi de s'occuper dans ce cadre du suivi de la catastrophe de Fukushima.

L'entrée principale du Laboratoire de Spiez, qui fête cette année son centenaire. sda

Keystone-SDA ATS

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a remis jeudi à Berne au conseiller fédéral Martin Pfister la plaquette attestant le renouvellement de la désignation du Laboratoire de Spiez comme centre collaborateur (CC) de l’AIEA. L'Agence internationale confirme ainsi le partenariat en place et prolonge de quatre ans le statut de laboratoire de référence du Laboratoire de Spiez.

En qualité de laboratoire de référence, le Laboratoire de Spiez met en particulier à la disposition de l’AIEA son expertise dans l’analyse de radionucléides, écrit jeudi dans un communiqué l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP). Il participe régulièrement à des missions internationales dans le domaine de la sécurité environnementale, à des essais interlaboratoires et à des mesures comparatives et dispense diverses formations.

Fukushima

A l’occasion du renouvellement cette année de sa désignation en tant que CC, le Laboratoire de Spiez a défini avec l’AIEA le programme de travail pour la période de 2025 à 2028. La surveillance de l’environnement dans les zones touchées par la catastrophe de Fukushima en constitue l’une des priorités. Le Laboratoire de Spiez continuera donc de participer à la collecte et à l’analyse d’échantillons d’eau rejetée dans la mer à Fukushima après avoir été purifiée, précise l'OFPP.

L'AIEA représente un forum très important pour l’engagement multilatéral de la Suisse dans le domaine nucléaire. Ses activités de CC au profit de l’AIEA permettent au Laboratoire de Spiez d’accumuler de précieux enseignements opérationnels, de renforcer son réseau international de protection NBC et d’apporter sa pierre à la politique suisse des bons offices, précise l'OFPP.

La cérémonie de renouvellement de la désignation du Laboratoire de Spiez comme centre collaborateur de l’AIEA s’est tenue à l’occasion d’une visite de travail de deux jours du secrétaire général Rafael Mariano Grossi en Suisse. A l’issue de la cérémonie de renouvellement, ce dernier a été l’un des principaux orateurs de la fête du centenaire du Laboratoire de Spiez.