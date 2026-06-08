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Stratégie Le Liechtenstein définit 34 mesures de sécurité

ATS

8.6.2026 - 10:41

La cheffe du gouvernement du Liechtenstein Brigitte Haas et le ministre de l'intérieur Hubert Büchel ont présenté lundi leur stratégie en matière de politique de sécurité. Celle-ci comprend cinq champs d'action, treize objectifs stratégiques et 34 mesures.

La cheffe du gouvernement du Liechtenstein Brigitte Haas (à l'image) et le ministre de l'intérieur Hubert Büchel souhaitent notamment développer la coopération avec d'autres Etats (image d'archives).
La cheffe du gouvernement du Liechtenstein Brigitte Haas (à l'image) et le ministre de l'intérieur Hubert Büchel souhaitent notamment développer la coopération avec d'autres Etats (image d'archives).
ATS

Keystone-SDA

08.06.2026, 10:41

08.06.2026, 10:46

Le Liechtenstein souhaite notamment développer sa coopération avec d'autres Etats, indique lundi le gouvernement dans un communiqué.

Les mesures vont du renforcement de l'organisation et de l'anticipation des crises au «renforcement des infrastructures critiques», en passant par le renforcement de la cohésion sociale.

Les habitants sont également invités à prendre leurs responsabilités. Ils doivent répondre à des questions telles que: où irais-je en cas de crise? Comment puis-je contacter mes proches? En outre, la création d'une réserve d'urgence est mentionnée comme mesure de précaution simple.

La stratégie de politique de sécurité sert de cadre général pour l'action de l'Etat en la matière, indique le gouvernement.

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