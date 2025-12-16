  1. Clients Privés
Un succès «phénoménal» Le livre de Sarkozy vendu à près de 100'000 exemplaires

ATS

16.12.2025 - 17:47

Le livre de Nicolas Sarkozy, «Le journal d'un prisonnier», s'est vendu à près de 100'000 exemplaires en moins d'une semaine, a annoncé mardi son éditeur Fayard, qui qualifie de «phénoménal» ce succès.

Sorti le 10 décembre, "Le journal d'un prisonnier" raconte les trois semaines de détention de l'ancien président de la République.
ATS

Keystone-SDA

16.12.2025, 17:47

16.12.2025, 18:10

«Numéro 1 des ventes! 'Le journal d'un prisonnier' atteint 98'610 exemplaires vendus quelques jours seulement après sa sortie en librairie! Numéro 1 phénoménal», a indiqué Fayard dans un message posté sur X, en se basant sur les chiffres de l'Institut NielsenIQ GFK sur le marché du livre.

Sorti le 10 décembre, «Le journal d'un prisonnier» raconte les trois semaines de détention de l'ancien président de la République après sa condamnation dans le procès libyen.

Bain de foule et file d'attente. Sarkozy en dédicace pour la sortie de son «Journal d’un prisonnier»

Bain de foule et file d'attenteSarkozy en dédicace pour la sortie de son «Journal d’un prisonnier»

L'ouvrage de 216 pages, édité par une maison d'édition contrôlée par l'homme d'affaires conservateur Vincent Bolloré, est paru exactement un mois après la remise en liberté sous contrôle judiciaire de l'ex-chef de l'Etat, qui avait été écroué le 21 octobre à la prison parisienne de la Santé.

Nicolas Sarkozy a entamé une campagne de dédicace de son livre, notamment à Paris, Marseille et Menton.

