Lecornu a nommé son gouvernement, le LR se fâche, la censure menace

Sébastien Lecornu a dévoilé dimanche, deux jours après sa reconduction à Matignon, un gouvernement de 34 ministres, avec plusieurs techniciens comme le patron sortant de la SNCF Jean-Pierre Farandou nommé au Travail, ou des politiques comme Gérald Darmanin reconduit à la Justice.

L'Elysée a dévoilé dimanche soir la composition du nouveau gouvernement français, mêlant figures connues et nouveaux visages, avec pour pari d'éviter que la France ne s'enfonce davantage dans la crise politique.

Ce gouvernement, dans lequel Jean-Noël Barrot est reconduit aux Affaires étrangères et dont le portefeuille des Armées revient à la ministre du Travail sortante Catherine Vautrin, est «nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l'année», a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Exclus du parti!

«Les membres LR qui ont accepté d'entrer au gouvernement ne peuvent plus se réclamer des Républicains», affirme le parti qui précise que ses instances dirigeantes se réuniront «dans les tous prochains jours pour statuer de manière définitive».

Les six ministres LR sont Annie Genevard (Agriculture), Rachida Dati (Culture), Vincent Jeanbrun (Logement), Philippe Tabarot (Transports), Sébastien Martin (Industrie) et Nicolas Forissier (Francophonie).

«Ne déballez pas trop vite vos cartons»

La France insoumise a de nouveau promis dimanche de censurer le gouvernement Lecornu 2, tandis que le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure et la patronne des écologistes Marine Tondelier se sont contentés d'une réaction laconique.

La cheffe des députés LFI, Mathilde Panot, a fustigé la nouvelle équipe ministérielle tout juste annoncée estimant qu'elle était le signe d'une «Macronie de plus en plus isolée et rabougrie». «Un conseil aux nouveaux arrivants: ne déballez pas trop vite vos cartons. La censure arrive. Et le départ de Macron suivra», leur a-t-elle lancé sur X.

Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) Olivier Faure s'est fendu d'un simple tweet «No Comment» (pas de commentaire, en français). Le Parti socialiste détient en grande partie les clés de la survie de ce gouvernement, dans la mesure où l'ensemble des oppositions - hors PS qui attend la garantie d'une suspension de la réforme des retraites - menacent Sébastien Lecornu de censure.

La patronne des écologistes Marine Tondelier a écrit sur X «Je ne commenterai pas ce soir. Tout le monde a compris ce que j'en pense».

RN: motion de censure «dès demain»

Marine Le Pen a elle aussi réagi sur X: «Nous déposerons dès demain une motion de censure contre» le gouvernement, promet-elle. Elle attend d'Emmanuel Macron qu'il annonce «au plus vite» la dissolution de l’Assemblée nationale «pour permettre au peuple français de s’exprimer».

Comme nous l’affirmons depuis plusieurs jours, le gouvernement sera censuré par le Rassemblement national et nos alliés de l’UDR.



Nous déposerons dès demain une motion de censure contre celui-ci.

Le président de la République doit annoncer au plus vite la dissolution de… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 12, 2025

De son côté, Gérald Darmanin, reconduit ministre de la Justice, a indiqué se mettre «en congé de toute activité partisane», dans un message sur X, alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu avait fait savoir qu'il entendait exclure de sa nouvelle équipe les prétendants à l'élection présidentielle.

Au moment où la France connaît des difficultés politiques très importantes, j’ai accepté, avec gravité, la proposition de continuer mon travail au ministère de la Justice.



Notre devoir est d’assurer l’ordre républicain, l’autorité de l’État et la concorde nationale.



Un seul… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 12, 2025

M. Darmanin «met en pause son mouvement +Populaires+», a encore précisé son entourage, faisant valoir que «l'élection présidentielle n'est pas l'enjeu du moment».

Gouvernement Lecornu 2, des ministres techniques et politiques MINISTRES DE PLEIN EXERCICE

Laurent Nunez , préfet de police de Paris, est nommé ministre de l’Intérieur, en remplacement de Bruno Retailleau.

Catherine Vautrin (Renaissance) est nommée ministre des Armées et des Anciens combattants, en remplacement de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre avait gardé ce portefeuille après le retrait de Bruno Le Maire, qui avait cristallisé les critiques dans son éphémère premier gouvernement.

Jean-Pierre Farandou , patron en partance de la SNCF, où l'ex Premier ministre Jean Castex doit lui succéder, est nommé ministre du Travail et des Solidarités, en remplacement de Catherine Vautrin.- Monique Barbut, ex-présidente de l'association environnementale WWF France, est nommée ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature

Gérald Darmanin (Renaissance) est reconduit à son poste de Garde des sceaux, ministre de la Justice.- Roland Lescure (Renaissance) est reconduit à son poste de ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté énergétique et numérique.

Serge Papin , ex patron du groupe Système U, est nommé ministre des Petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat du tourisme et du pouvoir d'achat.

Annie Genevard (LR) est reconduite à son poste de ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire

Edouard Geffray , ancien directeur de l'Enseignement scolaire, est nommé ministre de l'Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en remplacement d'Elisabeth Borne.- Jean-Noël Barrot (MoDem) est confirmé à son poste de ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Rachida Dati (LR) est reconduite à son poste de ministre de la Culture.- La députée Renaissance Stéphanie Rist est nommée ministre de la Santé, des familles, de l'autonomie, et des personnes handicapées

La députée et ex-vice-présidente Horizons de l'Assemblée nationale Naïma Moutchou est nommée ministre des Outre-mer, en remplacement de Manuel Valls.

Françoise Gatel (UDI) est nommée ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, en remplacement d'Eric Woerth.- Amélie de Montchalin (Renaissance) a été reconduite à son poste de ministre de l'Action et des Comptes publics

Philippe Baptiste (LR) est nommé ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace.

Marina Ferrari (MoDem) a été reconduite à son poste de ministre (MoDem) des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative.- Philippe Tabarot (LR), a été reconduit à son poste de ministre des Transports

Le député Vincent Jeanbrun , porte-parole du groupe LR à l'Assemblée nationale, est nommé ministre du Logement et de la Ville.

MINISTRES DELEGUES auprès du Premier ministre :

Laurent Panifous , président du petit groupe de députés indépendants Liot, est nommé ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, en remplacement de Mathieu Lefèvre.

La députée Renaissance Maud Bregeon , est nommée porte-parole du gouvernement, poste qu'elle avait déjà occupé dans le gouvernement de Michel Barnier

Aurore Bergé (Renaissance) a été reconduite à son poste de ministre déléguée à l'Egalité entre les hommes et les femmes chargée de la lutte contre ls discriminations, mais perd le porte-parolat.