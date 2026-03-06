Le médecin jugé pour avoir abattu son épouse à Vandoeuvres est condamné à 14 ans de prison. Le Tribunal criminel de Genève l'a reconnu vendredi coupable d'assassinat avec une responsabilité légèrement restreinte. La défense a interjeté appel.

Le Tribunal criminel de Genève a reconnu le médecin qui a abattu sa femme à Vandeouvres en 2021 coupable d'assassinat (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'homme a tué «sur la base de motivations égoïstes, viles et futiles», a dit la présidente Alessandra Armati, parlant de «faute lourde» et mentionnant les changements dans les déclarations de ce dermatologue. Le tribunal a dénoncé «sa froideur extrême» après le crime et a estimé que «sa capacité de discernement était préservée» au moment des faits.

«C'est n'importe quoi», a réagi, tourné vers ses avocats, le dermatologue après le prononcé de la peine et l'ordre de son maintien en détention de sûreté. L'un de ses défenseurs venait de préciser à la présidente qu'un appel était interjeté après cette condamnation.

Le quinquagénaire avait tiré en octobre 2021 quatre coups de feu dans le dos de la victime. Il était en proie à un contexte de délire mystique aggravé par une consommation massive de cocaïne et de crack.

Comme son épouse refusait d'avouer avoir subi des abus de la part de son père à elle comme il le lui demandait, il l'avait abattue. Avant de recouvrir son corps, consommer de la pornographie et passer des coups de téléphone dans lesquels il insultait cette femme.

Procureur général suivi

Le tribunal estime lui que le mobile était une «frustration» et de «perte de contrôle» et que le médecin savait qu'il tirait et qu'il avait mortellement atteint la victime, comme le suggérait le Ministère public. Il ne retient pas le délire mystique étant donné que l'accusé s'était réfugié tardivement derrière cette revendication.

Une expertise privée, dont le tribunal a refusé d'auditionner les responsables, avait elle abouti à une «prise de conscience différée» du dermatologue en raison de son état psychotique. Là encore, les juges n'ont pas retenu cette évaluation.

Le couple avait des relations houleuses, entachées de violences physiques de la part du mari, et était englué dans la toxicomanie. Et la femme était anorexique depuis longtemps et consommait beaucoup d'alcool.

Dans son réquisitoire, le Ministère public avait demandé 14 ans et six mois de prison. Dont 12 pour assassinat, étant donné, selon le procureur général Olivier Jornot, le mobile et la froideur du «carnage» perpétré par un homme qui n'était pas horrifié d'avoir occis son épouse.

II avait dénoncé «trois morts» de la victime, celle de l'emprise avant les faits, celle, la vraie, des tirs et celle depuis l'instruction en raison de l'attitude du prévenu.

Plusieurs condamnations rendues

«C'est le crack qui avait tué», avait rétorqué Me Yaël Hayat. La défense a plaidé l'irresponsabilité. Elle souhaitait au moins une responsabilité largement restreinte pour réduire la peine de trois quarts.

Parmi les autres chefs, le dermatologue a été reconnu coupable d'infraction à la loi sur les armes et d'infraction simple à la loi sur les stupéfiants. Des condamnations pour lesquelles il écope de 180 jours-amende.

Auxquels il faut également ajouter le paiement des frais de procédure et quelques centaines de francs pour dommage à la propriété avec responsabilité largement restreinte, après qu'il s'en soit pris à une voiture de police au moment de son arrestation. Des soins ambulatoires ont également été ordonnés. L'homme a en revanche été acquitté des accusations de tentatives d'abus de détresse sur sa femme de ménage et d'infraction à la loi sur les explosifs.

Devant les juges, le prévenu, en détention depuis près de 1600 jours, avait regretté les faits au terme des auditions. Il était passé par plusieurs émotions mercredi, alternant entre agacement et sourcils levés pendant le réquisitoire ou encore sanglots au moment des plaidoiries. Tête baissée ou dans des mouvements d'incrédulité, il n'a pas caché vendredi son incompréhension face à la présidente.