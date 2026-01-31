  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine Le métro de Kiev fermé en raison d'une pénurie d'électricité

ATS

31.1.2026 - 11:31

Le métro de Kiev a été temporairement fermé samedi en raison d'une pénurie d'électricité, a annoncé l'exploitant, alors que les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont fait l'objet d'une récente série d'attaques russes.

epa09860739 Citizens leave a metro station in the city center in Kyiv, Ukraine, 30 March 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February resulting in fighting and destruction in the country, and triggering a series of severe economic sanctions on Russia by Western countries. EPA/NUNO VEIGA
epa09860739 Citizens leave a metro station in the city center in Kyiv, Ukraine, 30 March 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February resulting in fighting and destruction in the country, and triggering a series of severe economic sanctions on Russia by Western countries. EPA/NUNO VEIGA
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.01.2026, 11:31

«En raison d'une panne d'alimentation en provenance des centres d'approvisionnement externes, le service des rames et le fonctionnement des escalators ont été suspendus dans le métro», a annoncé Kiev Metro dans un message publié sur Facebook.

