Etats-Unis Le maire de New York Eric Adams abandonne la course à sa réélection

ATS

28.9.2025 - 21:01

Le maire sortant de New York, le démocrate Eric Adams, a annoncé dimanche qu'il abandonnait la course à sa réélection. Cela à un peu plus d'un mois d'un scrutin surveillé de près par le président Donald Trump.

NYC mayor Eric Adams attends the ceremony to mark the 24th anniversary of the 9/11 attacks, Thursday, Sept. 11, 2025, in New York. (AP Photo/Seth Wenig)
NYC mayor Eric Adams attends the ceremony to mark the 24th anniversary of the 9/11 attacks, Thursday, Sept. 11, 2025, in New York. (AP Photo/Seth Wenig)
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.09.2025, 21:01

«Malgré tout ce que nous avons réussi, je ne peux pas continuer ma campagne pour ma réélection», a dit Eric Adams, qui se présentait en indépendant mais dont les chances étaient très faibles, après notamment des accusations de corruption, dans une vidéo postée sur X.

«J'ai été accusé à tort parce que je me suis battu pour cette ville (...) les spéculations médiatiques constantes sur mon avenir et la décision du conseil de financement de la campagne de retenir des millions de dollars ont sapé ma capacité à lever les fonds nécessaires pour une campagne sérieuse», a-t-il ajouté.

Contre «les Antifa et autres terroristes». Trump déploie l’armée à Portland et autorise l’usage de la force «si nécessaire»

Contre «les Antifa et autres terroristes»Trump déploie l’armée à Portland et autorise l’usage de la force «si nécessaire»

Premier maire de New York inculpé dans l'exercice de son mandat, Eric Adams, figure politique atypique issue de l'aile droite du Parti démocrate, avait plaidé non coupable en septembre 2024 de corruption et financement illégal de campagne dans une affaire impliquant la Turquie.

Rapprochement avec Trump

L'édile démocrate a assuré pendant des mois que ses démêlés judiciaires étaient dus à ses désaccords sur l'immigration avec le précédent président Joe Biden, et a opéré un rapprochement avec l'administration du président Donald Trump.

En février, le ministère de la Justice a ordonné aux procureurs d'annuler son inculpation.

En avril, Eric Adams avait annoncé briguer un second mandat sous l'étiquette d'indépendant pour contourner la primaire démocrate, remportée par Zohran Mamdani, 33 ans, face à Andrew Cuomo, 67 ans, ex-gouverneur de New York.

«Désobéissez à l'ordre de Trump!». États-Unis : le visa du président colombien révoqué après sa participation à une manifestation

«Désobéissez à l'ordre de Trump!»États-Unis : le visa du président colombien révoqué après sa participation à une manifestation

Mais, depuis plusieurs semaines, les médias américains évoquaient des discussions entre l'élu et l'administration Trump pour que celui-ci se désiste au profit de M. Cuomo, lui aussi candidat indépendant.

Le maire sortant a émis, dans sa vidéo, une critique voilée de M. Mamdani, assurant: «un changement majeur est bienvenu et nécessaire, mais méfiez-vous de ceux qui prétendent que la réponse est de détruire le système même que nous avons construit ensemble au fil des générations. Ce n'est pas du changement, c'est le chaos»

Ce jeune élu new-yorkais, né en Ouganda, fait campagne sur la lutte contre la vie chère, promettant un meilleur encadrement des loyers, des bus et des crèches gratuits. Il se présente comme «socialiste».

Zohran Mamdani est également opposé à Curtis Sliwa, candidat républicain, aux élections municipales du 4 novembre.

