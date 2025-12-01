  1. Clients Privés
Corée du Sud Le maire de Séoul inculpé de violation des règles de financement politique

Basile Mermoud

1.12.2025

Le maire conservateur de Séoul, Oh Se-hoon, a été inculpé lundi de violation des règles de financement politique, une procédure susceptible de mettre un coup d'arrêt à sa carrière politique.

M. Oh a dénoncé des accusations «tirées par les cheveux et sans la moindre preuve directe, qui ne pourront aboutir qu'à un non-lieu» (archives).
M. Oh a dénoncé des accusations «tirées par les cheveux et sans la moindre preuve directe, qui ne pourront aboutir qu'à un non-lieu» (archives).
IMAGO/Newscom / Yonhap News

01.12.2025, 09:31

M. Oh, 64 ans, est accusé d'avoir fait financer par un homme d'affaires cinq sondages à 33 millions de wons (19.300 euros) chacun, avant le scrutin municipal de 2021 qui l'avait vu revenir à la tête de la capitale sud-coréenne.

Membre du parti Pouvoir au peuple (PPP) du président déchu Yoon Suk Yeol (2022-2025), M. Oh avait déjà été maire de Séoul de 2006 à 2011 et est donné favori pour le scrutin municipal de 2026. Il est également cité comme potentiel présidentiable. Une éventuelle condamnation à une amende de 1 million de wons (585 euros) ou plus le frapperait toutefois d'inéligibilité.

Un collier en diamant et des sacs. Séoul : Han Hak-ja, la cheffe de la secte Moon jugée pour des pots-de-vin

Un collier en diamant et des sacsSéoul : Han Hak-ja, la cheffe de la secte Moon jugée pour des pots-de-vin

M. Oh a dénoncé des accusations «tirées par les cheveux et sans la moindre preuve directe, qui ne pourront aboutir qu'à un non-lieu». Les soupçons à son encontre ont émergé dans le cadre d'une enquête pour corruption visant l'ex-Première dame Kim Keon Hee, épouse de M. Yoon.

Kim Keon Hee est détenue depuis août pour des accusations de manipulation de cours, de corruption et de violation des lois électorales. Son procès est en cours. Destitué en avril pour avoir tenté d'imposer la loi martiale le 3 décembre 2024, M. Yoon est lui aussi incarcéré, et jugé pour insurrection.

