Le maire élu de New York Zohran Mamdani s'est déclaré «prêt, quoi qu'il advienne» à rencontrer vendredi Donald Trump à la Maison Blanche. Il a assuré qu'il entendait parler du «coût de la vie» au président.

«Il ne s'agit pas d'une relation avec un individu. Il s'agit d'une relation entre la ville de New York et la Maison Blanche», a-t-il assuré au cours d'une conférence de presse, ajoutant que «(ses) intérêts» allaient «au-delà de toute personne en particulier».

Zohran Mamdani est un adversaire déterminé de Donald Trump, qu'il accuse notamment de défendre en priorité les Américains les plus riches alors qu'il a été élu sur des promesses liées au pouvoir d'achat. Le président, de son côté, n'a cessé de qualifier de «communiste» ce socialiste revendiqué, menaçant de geler les fonds fédéraux à la ville.

Une certaine détente semblait toutefois à l'oeuvre ces derniers jours: la rencontre a été organisée à la demande du nouveau maire, et Donald Trump s'y est montré dès le départ favorable, assurant même il y a quelques jours qu'il souhaitait que «tout se passe bien à New York».

«J'ai rencontré de nombreux New-Yorkais qui ont voté pour le président Trump, et ils m'ont dit que c'était à cause de la crise du coût de la vie», a encore dit l'élu démocrate.

«Nous devons explorer toutes les pistes» qui pourraient «rendre notre ville plus abordable», a poursuivi Zohran Mamdani. «J'ai l'intention de dire clairement au président Trump que je travaillerai avec lui sur tout programme qui profite aux New-Yorkais. Si un programme nuit aux New-Yorkais, je serai aussi le premier à le dire.»

Augmentation du nombre de logements

Parmi les principales promesses de campagne du nouveau maire de 34 ans figurent une augmentation du nombre de logements à loyers encadrés, des bus et des crèches gratuits, des épiceries de quartier aux prix avantageux.

Zohran Mamdani a été élu maire le 4 novembre avec plus de 50% des voix face à deux adversaires, dont l'ex-gouverneur démocrate de l'Etat, Andrew Cuomo, au terme d'une élection qui a conduit plus de 2 millions d'électeurs aux urnes, du jamais-vu en termes de participation depuis 1969.

