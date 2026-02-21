  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mort de Quentin Le maire s’inquiète : «Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultradroite»

Basile Mermoud

21.2.2026

«Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultradroite, à aucun moment», a déclaré samedi le maire écologiste de la ville, Grégory Doucet, avant une marche en hommage au militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, battu à mort par des membres de l'ultragauche.

Grégory Doucet, maire écologiste  de Lyon, a épinglé la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes de placer le portrait de Quentin Deranque sur la façade de son siège (archives).
Grégory Doucet, maire écologiste  de Lyon, a épinglé la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes de placer le portrait de Quentin Deranque sur la façade de son siège (archives).
AFP

Agence France-Presse

21.02.2026, 14:42

21.02.2026, 14:43

«C'est d'abord la ville de Jean Moulin, la capitale de la Résistance», a ajouté devant la presse le maire, qui avait demandé en vain aux autorités d'annuler la marche par crainte de troubles à l'ordre public.

Depuis le début du mandat municipal en 2020, «on a une action résolue (...) pour mettre un terme à toute forme de violence dans l'espace public, notamment celle de l'ultradroite, puisque nous savons qu'il y avait un historique malheureusement très intense» de cette mouvance dans la ville, a-t-il dit.

France. Marche pour Quentin Deranque : Macron lance un appel au calme

FranceMarche pour Quentin Deranque : Macron lance un appel au calme

«Nous ne lâcherons rien», «cet engagement va se poursuivre au-delà du week-end», a poursuivi Grégory Doucet, qui brigue un second mandat en mars. En attendant, «j'appelle de nouveau à la fois à l'apaisement, à la prudence», a-t-il insisté, en assurant que tout le week-end serait placé dans sa ville sous une «extrême vigilance» des policiers nationaux et municipaux.

Hommages «indécents»

Le maire écologiste a également épinglé la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par un exécutif LR, «de placer le portrait de Quentin Deranque sur la façade» de son siège, une «récupération politique» qui selon lui «relève de l'indécence».

Un large portrait de l'étudiant nationaliste et catholique traditionaliste a été déployé samedi sur l'Hôtel de Région, à Lyon, à l'initiative de cette collectivité.

Mort de Quentin. La France insoumise fait bloc derrière Raphaël Arnault

Mort de QuentinLa France insoumise fait bloc derrière Raphaël Arnault

Grand rival du maire dans la course électorale, l'ancien patron de l'Olympique lyonnais (OL) Jean-Michel Aulas, candidat adoubé par la droite et le centre, lui avait demandé jeudi de placer un portrait du jeune homme sur l'Hôtel de Ville. Grégory Doucet avait alors jugé cette demande «pas appropriée» et «indécente».

Archives sur Quentin Deranque

Décès du jeune Quentin à Lyon

Décès du jeune Quentin à Lyon "c'était vraiment violent", raconte un témoin la rixe

Adem témoignait dimanche sous couvert d'anonymat, de ce qu’il avait vu la veille de la rixe dans laquelle Quentin a été tué, victime d’une violente agression en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po de Lyon.

16.02.2026

Les plus lus

Images chocs : trois bobs se retournent
Marianne Fatton et Jon Kistler font chavirer de bonheur la Suisse
Empêtrée dans les scandales, la popularité de la monarchie norvégienne s’effondre
Alerte enlèvement lancée pour trois enfants, dont un bébé prématuré
Le monde de l’art en deuil : un géant bernois du pop art s’est éteint à 88 ans
Nouvelle taxe américaine : les entreprises suisses dans l’incertitude.