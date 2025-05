Le pape Léon XIV a déploré vendredi le recul de la foi, dans la droite ligne de son prédecesseur François. Il a aussi regretté «les contextes où Jésus est réduit à une sorte de leader charismatique ou de surhomme».

Après quelques mots en anglais pour inviter à «annoncer l'Evangile», Robert Francis Prevost, 69 ans, a prononcé en italien sa première homélie en tant que chef de l'Eglise catholique, devant les cardinaux réunis dans la chapelle Sixtine. Ce pasteur augustinien y a déploré le recul de la foi au profit «d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir».

«Il s'agit d'environnements où il n'est pas facile de témoigner et d'annoncer l'Evangile et où ceux qui croient sont ridiculisés, persécutés, méprisés ou, au mieux, tolérés et pris en pitié», a-t-il ajouté.

«Et pourtant, c'est précisément pour cette raison que la mission est urgente en ces lieux, car le manque de foi entraîne souvent des drames», comme «la violation de la dignité de la personne» ou «la crise de la famille», a-t-il poursuivi.

Pas un surhomme

Léon XIV, qui portait des chaussures noires comme François et non rouges comme le veut la tradition papale, a également déploré «les contextes où Jésus, bien qu'apprécié en tant qu'homme, est réduit à une sorte de leader charismatique ou de surhomme».

«Et cela non seulement chez les non-croyants, mais aussi chez nombre de baptisés qui finissent ainsi par vivre, à ce niveau, dans un athéisme de fait», a-t-il insisté.

Lors de sa première apparition jeudi soir devant une foule en liesse de quelque 100'000 personnes place Saint-Pierre, Léon XIV s'était adressé aux plus de 1,4 milliard de catholiques: «Que la paix soit avec vous tous!»

«Son génie propre»

«Le pape Léon XIV va apporter son génie propre à l'Eglise, c'est quelque chose de très positif» a affirmé vendredi à l'AFP le cardinal français François-Xavier Bustillo, décrivant un pape «doux et déterminé».

Les réactions internationales se sont multipliées après son élection. Donald Trump a parlé d'un «grand honneur» pour les Etats-Unis, le président français Emmanuel Macron a plaidé pour un pontificat «porteur de paix et d'espérance».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a espéré que le Vatican continuera à soutenir «moralement et spirituellement» Kiev, et Vladimir Poutine s'est dit certain d'une coopération constructive entre la Russie et le Vatican.

L'héritage de François

Avant d'être élu pape Robert Francis Prevost a été très actif sur les réseaux sociaux, n'hésitant pas à affirmer sur X que «JD Vance a tort» car «Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres».

Dans les prochains jours, Léon XIV honorera une série de rendez-vous, dont la prière du Regina Coeli dimanche à midi, et il rencontrera lundi matin les journalistes au Vatican.

Ses premiers faits et gestes seront observés de près: décidera-t-il de vivre à la résidence Sainte-Marthe, comme François, ou reviendra-t-il dans les appartements pontificaux? Quelles seront ses premières décisions?

Le natif de Chicago devra rapidement affronter des défis considérables pour une Eglise en perte de vitesse en Europe: finances, lutte contre la pédocriminalité, baisse des vocations...

Il devra aussi apaiser une Eglise parfois bousculée par le pontificat de François (2013-2025), ponctué de réformes qui ont fait l'objet de vives critiques internes. Sa connaissance parfaite de la Curie romaine (administration du Saint-Siège) devrait l'aider dans cette tâche.