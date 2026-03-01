  1. Clients Privés
Plus de 20’000 voyageurs bloqués Le gigantesque aéroport de Dubaï frappé par un missile, des images témoignent du chaos

Sven Ziegler

1.3.2026

À la suite d’attaques iraniennes, plusieurs aéroports majeurs du Golfe ont été touchés. L’aéroport international de Dubaï, l’une des principales plaques tournantes du transport aérien mondial, figure parmi les plus affectés. 

Fumée dans les halls de l’aéroport de Dubaï

Fumée dans les halls de l’aéroport de Dubaï

L’aéroport international de Dubaï a été endommagé lors d’une attaque présumée iranienne. Quatre employés ont été blessés.

01.03.2026

Sven Ziegler

01.03.2026, 07:00

01.03.2026, 10:40

Pas le temps? blue News résume pour toi

  • L'aéroport international de Dubaï a été endommagé lors d'une attaque iranienne présumée, quatre collaborateurs ont été blessés.
  • Tous les vols à Dubaï et Abu Dhabi ont été temporairement suspendus, environ 20'000 voyageurs ont été bloqués rien qu'à Dubaï.
  • Le Bahreïn et le Qatar ont également signalé des attaques, l'espace aérien est fermé au-dessus d'une grande partie du Proche-Orient.
Montre plus

L’aéroport international de Dubaï a subi des dommages à la suite d’attaques iraniennes. Selon ses exploitants, un hall de départ a été légèrement endommagé. Quatre membres du personnel ont été blessés et pris en charge par les services médicaux.

Des équipes d'urgence se sont immédiatement rendues sur place et certaines parties des terminaux ont été évacuées. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un dégagement de fumée dans une zone du terminal ainsi que l'évacuation des passagers et du personnel.

L'aéroport a confirmé que tous les vols avaient été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les passagers ont été invités à ne pas se rendre à l'aéroport et à se renseigner directement auprès de leur compagnie aérienne sur le statut de leurs correspondances. Certains avions qui avaient déjà décollé ont dû faire demi-tour après que l'espace aérien a été jugé peu sûr.

L'aéroport d'Abu Dhabi également touché

L'aéroport international de Dubaï est l'une des principales plaques tournantes mondiales du trafic aérien. En temps normal, plus de 2'000 vols y sont effectués chaque jour par plus de 100 compagnies aériennes. Emirates, la plus grande compagnie aérienne de la région, relie Dubaï à plus de 140 destinations dans le monde. Les répercussions sur le trafic aérien international sont donc très importantes.

Riposte de l’Iran. Dubaï : incendie dans un hôtel célèbre après l’impact d’un drone iranien

Riposte de l’IranDubaï : incendie dans un hôtel célèbre après l’impact d’un drone iranien

L’aéroport d’Abu Dhabi a également été touché. À l’aéroport international Zayed, l’interception d’un drone a provoqué la chute de débris, selon les autorités. Une personne a été tuée et sept autres ont été blessées. Au Bahreïn, l’aéroport international a fait état de dégâts matériels à la suite d’une attaque de drone. Au Qatar, des missiles ont été interceptés au-dessus de Doha.

Suite à ces attaques, l'espace aérien a été fermé au-dessus d'une grande partie du golfe Persique. Les données de suivi des vols ont montré des liaisons largement détournées ou annulées. Plusieurs compagnies aériennes internationales ont suspendu ou annulé leurs opérations dans la région, dont Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways ainsi que des compagnies européennes.

Rien qu'à Dubaï, quelque 20 000 voyageurs auraient été bloqués. Les autorités ont déclaré que le gouvernement prendrait en charge les frais d'hébergement et de soins. De longues files d'attente se sont formées dans les terminaux et les portes électroniques ont été partiellement mises hors service.

Les aéroports des Émirats arabes unis comptent parmi les principaux axes de liaison entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Une fermeture prolongée aurait des conséquences importantes sur le trafic international de personnes et de marchandises ainsi que sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

