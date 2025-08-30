Le meurtre de l'ancien président du Parlement Andriï Paroubiy, figure de la vie politique ukrainienne, avait été «minutieusement planifié», a assuré samedi le président Volodymyr Zelensky.

Cette photographie montre des fleurs posées sur une table dans la cour d'un immeuble résidentiel endommagé par les frappes aériennes russes dans la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, le 21 août 2025, dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine (photo prétexte, archives). AFP

«Malheureusement, le crime avait été minutieusement planifié», a-t-il dit dans son adresse quotidienne à la nation, assurant que «tout est fait pour (le) résoudre». Le député Andriï Paroubiy, connu pour son rôle dans la révolution pro-européenne du Maïdan en 2014, a été tué par balle samedi à Lviv, grande ville de l'ouest de Ukraine, par «un homme non identifié» qui a «tiré plusieurs coups de feu» avant de s'enfuir, selon le procureur général.