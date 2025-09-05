À Washington, le ministre américain du Commerce fustige la Suisse

Surprise à Berne: le ministre de l’Économie, Guy Parmelin, a annulé son intervention prévue devant l’organisation faîtière Economiesuisse. À la dernière minute, il s’est envolé pour les États-Unis, où des entretiens de niveau ministériel sont programmés.

Le conseiller fédéral Parmelin est en route pour les Etats-Unis. (photo d'archives) sda

Guy Parmelin a annulé son apparition prévue chez Economiesuisse vendredi.

Le ministre de l'Économie s'est rendu à court terme aux États-Unis.

Des entretiens au niveau ministériel y sont prévus aujourd'hui. Montre plus

Le conseiller fédéral Guy Parmelin s’est rendu aux États-Unis à très court terme. Comme l’a confirmé à la SRF le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), des entretiens «au niveau ministériel» y sont prévus ce vendredi. Le conseiller fédéral UDC a donc dû annuler son intervention prévue auprès de l'association économique faîtière Economiesuisse.

Dans l’après-midi, il est apparu clairement que le voyage du ministre de l’Économie Guy Parmelin aux États-Unis avait pour objectif de présenter une nouvelle offre du gouvernement suisse dans le cadre du litige douanier. L'information a été confirmée vendredi par le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, lors d’une déclaration à la presse à Reichenau, dans les Grisons.

«Nous avons élaboré une offre optimisée pour les États-Unis», a confirmé Ignazio Cassis en réponse à une question d’un journaliste de l’agence Keystone-SDA. Guy Parmelin est actuellement en train de discuter de cette proposition lors de son déplacement aux États-Unis. Ce voyage s’inscrit dans le cadre du deuxième cycle de négociations sur la question des droits de douane.

Le conflit commercial fait rage depuis des mois

Ignazio Cassis ne s’est pas exprimé sur le programme précis du voyage de Guy Parmelin. Le Département de l’Économie avait simplement indiqué que le conseiller fédéral s’était envolé pour les États-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi, où il devait mener des discussions à un niveau ministériel. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué.

Mais avant même sa rencontre avec le ministre suisse de l’Économie, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré sans détour sur la chaîne Bloomberg: «Je ne suis pas optimiste.»

Howard Lutnick a profité de son interview pour lancer une attaque directe contre la Suisse. Selon lui, il s’agit d’un «petit pays riche» qui tire une grande partie de sa prospérité des exportations de médicaments vers les États-Unis. «Ils nous vendent des médicaments comme s’il n’y avait pas de lendemain», a-t-il lancé.

Le secrétaire américain au Commerce Lutnick. (photo d'archives) Jacquelyn Martin/AP/dpa

Dans le même temps, Howard Lutnick a évoqué d'autres pays ayant, selon lui, fait des concessions bien plus substantielles. Il a cité l’Union européenne, qui a totalement supprimé ses droits de douane, ainsi que le Japon, qui aurait accordé au président Trump des possibilités d’investissement de plusieurs milliards de dollars.

Howard Lutnick a également fait savoir qu’il attendait de la Suisse plus que de simples promesses d’achats accrus de produits américains. «S’ils présentent une nouvelle façon de penser – c’est-à-dire des paiements de plusieurs milliards – je suis ouvert à cela», a-t-il déclaré. Dans le cas contraire, les droits de douane américains resteront en vigueur.

Les États-Unis comptent parmi les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, ce qui rend ces discussions d’autant plus cruciales. L’été dernier, des tensions étaient apparues lors de négociations entre Berne et Washington, notamment autour des prix des médicaments et des questions douanières. En réponse, les États-Unis ont imposé un droit de douane de 39% sur certains produits suisses.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'intelligence artificielle.