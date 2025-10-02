  1. Clients Privés
Gouvernement Le ministre de la Défense Pfister évoque la sécurité à Berlin

ATS

2.10.2025 - 11:58

Le conseiller fédéral en charge de la Défense Martin Pfister rencontre jeudi à Berlin son homologue allemand Boris Pistorius. Les deux hommes entendent discuter des derniers développements en matière de politique de sécurité et de défense, indique son département dans un communiqué.

Le conseiller fédéral en charge de la Défense Martin Pfister rencontre jeudi à Berlin son homologue allemand Boris Pistorius. 
Le conseiller fédéral en charge de la Défense Martin Pfister rencontre jeudi à Berlin son homologue allemand Boris Pistorius. 
Keystone-SDA

02.10.2025, 11:58

L'accent est mis sur l'aggravation des menaces et les récents incidents de conflits hybrides en Europe, a indiqué le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Il fait référence aux violations de l'espace aérien par des drones au Danemark.

En matière de systèmes de défense contre les drones, il y a encore un grand retard à rattraper, a également déclaré Martin Pfister jeudi dans la Neue Zürcher Zeitung. En Suisse aussi, il y a déjà eu des survols de drones dont on ne sait pas exactement qui en est à l'origine.

Des mini-drones ont été observés à plusieurs reprises cette année au-dessus de terrains militaires ou à proximité d'exercices de troupes, a indiqué jeudi l'armée à la demande de Keystone-ATS. Pour des raisons stratégiques, l'armée ne communique pas sur le nombre d'incidents, leur déroulement ou la procédure suivie pour localiser les pilotes.

Incidents en hausse

On observe toutefois une augmentation de ces incidents. Habituellement, la police civile et/ou militaire est sollicitée, qui se charge de la localisation des pilotes, pour autant que ceux-ci n'aient pas déjà été découverts par la troupe.

En collaboration avec la police civile, la police militaire vérifie s'il s'agit d'un vol d'espionnage, d'une action de perturbation ou simplement d'un vol fortuit. L'ouverture d'une éventuelle procédure est examinée conformément aux dispositions légales.

Les capacités de l'armée en matière de défense active contre les mini-drones sont actuellement en cours de développement et seront bientôt en partie à disposition de la troupe. La défense contre les micro-drones, les mini-drones et les petits drones au-dessus des infrastructures civiles relève de la compétence des exploitants respectifs et des autorités civiles, conformément au principe de subsidiarité.

Nombreux domaines de coopération

Selon le DDPS, l'Allemagne est l'un des partenaires de coopération «les plus proches et les plus importants» de la Suisse en matière de politique de sécurité.

L'armée suisse et l'armée allemande collaborent dans de nombreux domaines, par exemple dans le service transfrontalier de police aérienne. Et il existe également une «étroite collaboration» dans le domaine de la politique d'armement, poursuit le DDPS, notamment pour l'acquisition de la défense aérienne terrestre à moyenne portée dans le cadre de l'European Sky Shield Initiative (ESSI), lancée par l'Allemagne.

