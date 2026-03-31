Le « ministre de la Guerre » de Trump a-t-il tenté de s’enrichir grâce à des informations d’initiés?

Des semaines avant l’attaque américaine contre l’Iran, un conseiller financier proche du ministre de la Défense Pete Hegseth aurait tenté d’investir des millions dans un fonds lié à l’industrie de l’armement. Le Pentagone dément.

Doit s'expliquer sur les soupçons de délits d'initiés : Pete Hegseth (à droite), ministre de la Défense dans le cabinet du président américain Donald Trump. Keystone

Dominik Müller Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un rapport de presse établit un lien entre un conseiller financier proche du ministre américain de la Défense Pete Hegseth et un projet d’investissement dans un fonds de l’armement, peu avant l’attaque contre l’Iran.

L'entrée prévue dans le «Defense Industrials Active ETF» n'a finalement pas eu lieu.

Le Pentagone rejette fermement ces accusations. Montre plus

Un conseiller financier du secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth aurait tenté d'investir des millions dans un fonds d'armement dans les semaines précédant l'attaque américaine contre l'Iran. C'est ce que rapporte le «Financial Times» en se référant à plusieurs personnes proches du dossier.

Selon ces informations, un courtier de Morgan Stanley a pris contact avec Blackrock dès le mois de février. L'objectif était d'entrer dans le fonds «Defense Industrials Active ETF», et ce, quelques semaines seulement avant l'action militaire contre Téhéran. Selon le «Financial Times», la demande a été marquée en interne comme émanant d'un «client potentiel de haut niveau».

Le fonds d'environ 3,2 milliards de dollars mise de manière ciblée sur l'augmentation des dépenses en matière de défense et de sécurité. Parmi les positions les plus importantes, on trouve des groupes d'armement comme Lockheed Martin, RTX et Northrop Grumman, qui comptent parmi les principaux contractants du Pentagone. La société d'analyse de données controversée Palantir fait également partie du portefeuille.

Les autorités prennent position

L’opération n’a toutefois pas abouti : à ce moment-là, le fonds n’était pas encore accessible aux clients de Morgan Stanley. En principe, les ETF sont faciles à négocier, mais de nombreuses plateformes ne proposent qu’une partie des plus de 14 000 produits disponibles dans le monde. On ignore si un investissement a finalement été réalisé dans un autre fonds lié à la défense.

Le ministère américain de la Défense a immédiatement réagi par un démenti. Le porte-parole du Pentagone Sean Parnell a écrit sur X : «Cette affirmation est totalement fausse et inventée». Ni Hegseth ni personne de son entourage n'aurait contacté Blackrock. Blackrock et Morgan Stanley n'ont pas non plus souhaité commenter le rapport.

This allegation is entirely false and fabricated. Neither Secretary Hegseth nor any of his representatives approached BlackRock about any such investment. This is yet another baseless, dishonest smear designed to mislead the public.



We demand an immediate retraction.… https://t.co/Su8hGlBOhL — Sean Parnell (@SeanParnellASW) March 30, 2026

Pete Hegseth est considéré comme l’un des principaux architectes de l’attaque contre l’Iran et comme un fervent partisan d’une intervention militaire. Parallèlement, les analystes de Wall Street surveillent actuellement de très près d’éventuels mouvements inhabituels sur les marchés financiers en amont des décisions politiques de l’administration Trump.

Sur le même thème