Prédécesseur tué samedi Le ministre iranien de la Défense meurt un jour après son entrée en fonction

Dominik Müller

3.3.2026

A peine entré en fonction, il serait déjà mort : Seyed Majid Eb Al-Reza, ministre iranien de la Défense depuis lundi seulement, serait décédé lors d'une attaque selon les médias israéliens.

Le nouveau ministre iranien de la Défense, Seyed Majid Eb Al-Reza, n'a occupé son poste que peu de temps. Il serait mort.
Le nouveau ministre iranien de la Défense, Seyed Majid Eb Al-Reza, n'a occupé son poste que peu de temps. Il serait mort.
X

Dominik Müller

03.03.2026, 14:50

03.03.2026, 16:07

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le ministre iranien de la Défense Seyed Majid Eb Al-Reza aurait été tué lors d'une attaque peu après sa prise de fonction, selon les médias israéliens.
  • Son prédécesseur, Amir Nasirzadeh, a été tué samedi lors d'attaques.
  • Outre les deux ministres de la Défense, d'autres hauts dirigeants iraniens ont été tués depuis samedi.
Montre plus
Ambassades fermées, bombardements.... Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Ambassades fermées, bombardements...Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Ce n'est que lundi que Seyed Majid Eb Al-Reza a pris ses fonctions de ministre iranien de la Défense, après que son prédécesseur Amir Nasirzadeh aurait été tué samedi lors de frappes américano-israéliennes. Selon les médias israéliens, Eb Al-Reza aurait également été victime d'une attaque. Cette information n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante jusqu'à présent.

En raison de la courte durée de son mandat, on ne dispose de presque aucune information sur Eb Al-Reza. Il en va autrement de son prédécesseur Nasirzadeh : celui-ci a commencé sa carrière en tant que pilote d'avions de combat iraniens, puis a été promu chef des forces aériennes et est devenu ministre de la Défense en 2024. Cet été, il avait encore mis en garde les Etats-Unis contre des attaques : «Si un conflit nous est imposé, toutes les bases américaines sont à notre portée et nous les attaquerons courageusement dans les pays hôtes», avait déclaré Nasirzadeh.

Outre les deux ministres de la défense, plusieurs politiciens de haut rang ont déjà été tués en Iran – le chef de l'Etat Ali Khamenei en tête. Parmi les victimes figurent également le chef d'état-major des forces armées iraniennes, Abdolrahim Mussawis, et le chef des Gardiens de la révolution, Mohammed Pakpur.

Ce week-end, Israël et les États-Unis avaient attaqué l'Iran. L'Iran a réagi par des contre-attaques. Entre-temps, la guerre n'a pas seulement touché les pays du Golfe, mais aussi le Liban. Après qu'Israël ait été visé par des roquettes depuis ce pays, les contre-attaques israéliennes contre la milice du Hezbollah ont fait 52 morts et 154 blessés, selon le gouvernement de Beyrouth.

Trump et Netanyahu :

Trump et Netanyahu : "les frappes sur l'Iran vont s'intensifier"

Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier dans les jours qui viennent, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Trump promet de "venger" la mort de trois militaires américains dans le conflit avec l'Iran.

03.03.2026

