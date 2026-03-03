Le ministre iranien de la Défense meurt un jour après son entrée en fonction

Ce n'est que lundi que Seyed Majid Eb Al-Reza a pris ses fonctions de ministre iranien de la Défense, après que son prédécesseur Amir Nasirzadeh aurait été tué samedi lors de frappes américano-israéliennes. Selon les médias israéliens, Eb Al-Reza aurait également été victime d'une attaque. Cette information n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante jusqu'à présent.
🇮🇷 Der nach seinem getöteten Vorgänger gestern zum neuen iranischen Verteidigungsminister ernannte Majid ibn al-Reza wurde heute getötet. #Iranpic.twitter.com/RkgmTci4sn
En raison de la courte durée de son mandat, on ne dispose de presque aucune information sur Eb Al-Reza. Il en va autrement de son prédécesseur Nasirzadeh : celui-ci a commencé sa carrière en tant que pilote d'avions de combat iraniens, puis a été promu chef des forces aériennes et est devenu ministre de la Défense en 2024. Cet été, il avait encore mis en garde les Etats-Unis contre des attaques : «Si un conflit nous est imposé, toutes les bases américaines sont à notre portée et nous les attaquerons courageusement dans les pays hôtes», avait déclaré Nasirzadeh.
Outre les deux ministres de la défense, plusieurs politiciens de haut rang ont déjà été tués en Iran – le chef de l'Etat Ali Khamenei en tête. Parmi les victimes figurent également le chef d'état-major des forces armées iraniennes, Abdolrahim Mussawis, et le chef des Gardiens de la révolution, Mohammed Pakpur.
🔴ELIMINATED: IAF fighter jets precisely struck military targets across Iran, eliminating 7 senior officials of the Iranian Defense Leadership:
Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Saleh Asadi, Mohammad Shirazi, Aziz Nasirzadeh, Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia.
Ce week-end, Israël et les États-Unis avaient attaqué l'Iran. L'Iran a réagi par des contre-attaques. Entre-temps, la guerre n'a pas seulement touché les pays du Golfe, mais aussi le Liban. Après qu'Israël ait été visé par des roquettes depuis ce pays, les contre-attaques israéliennes contre la milice du Hezbollah ont fait 52 morts et 154 blessés, selon le gouvernement de Beyrouth.
Trump et Netanyahu : "les frappes sur l'Iran vont s'intensifier"
Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier dans les jours qui viennent, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Trump promet de "venger" la mort de trois militaires américains dans le conflit avec l'Iran.