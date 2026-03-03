Le ministre iranien de la Défense meurt un jour après son entrée en fonction

A peine entré en fonction, il serait déjà mort : Seyed Majid Eb Al-Reza, ministre iranien de la Défense depuis lundi seulement, serait décédé lors d'une attaque selon les médias israéliens.

Le nouveau ministre iranien de la Défense, Seyed Majid Eb Al-Reza, n'a occupé son poste que peu de temps. Il serait mort. X

Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le ministre iranien de la Défense Seyed Majid Eb Al-Reza aurait été tué lors d'une attaque peu après sa prise de fonction, selon les médias israéliens.

Son prédécesseur, Amir Nasirzadeh, a été tué samedi lors d'attaques.

Outre les deux ministres de la Défense, d'autres hauts dirigeants iraniens ont été tués depuis samedi. Montre plus

Ce n'est que lundi que Seyed Majid Eb Al-Reza a pris ses fonctions de ministre iranien de la Défense, après que son prédécesseur Amir Nasirzadeh aurait été tué samedi lors de frappes américano-israéliennes. Selon les médias israéliens, Eb Al-Reza aurait également été victime d'une attaque. Cette information n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante jusqu'à présent.

🇮🇷 Der nach seinem getöteten Vorgänger gestern zum neuen iranischen Verteidigungsminister ernannte Majid ibn al-Reza wurde heute getötet. #Iran pic.twitter.com/RkgmTci4sn — 🔰MilitärNews (@MilitaerNews) March 3, 2026

En raison de la courte durée de son mandat, on ne dispose de presque aucune information sur Eb Al-Reza. Il en va autrement de son prédécesseur Nasirzadeh : celui-ci a commencé sa carrière en tant que pilote d'avions de combat iraniens, puis a été promu chef des forces aériennes et est devenu ministre de la Défense en 2024. Cet été, il avait encore mis en garde les Etats-Unis contre des attaques : «Si un conflit nous est imposé, toutes les bases américaines sont à notre portée et nous les attaquerons courageusement dans les pays hôtes», avait déclaré Nasirzadeh.

Outre les deux ministres de la défense, plusieurs politiciens de haut rang ont déjà été tués en Iran – le chef de l'Etat Ali Khamenei en tête. Parmi les victimes figurent également le chef d'état-major des forces armées iraniennes, Abdolrahim Mussawis, et le chef des Gardiens de la révolution, Mohammed Pakpur.

🔴ELIMINATED:

IAF fighter jets precisely struck military targets across Iran, eliminating 7 senior officials of the Iranian Defense Leadership:



Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Saleh Asadi, Mohammad Shirazi, Aziz Nasirzadeh, Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia.



The world… pic.twitter.com/4oOj2Y7DMt — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Ce week-end, Israël et les États-Unis avaient attaqué l'Iran. L'Iran a réagi par des contre-attaques. Entre-temps, la guerre n'a pas seulement touché les pays du Golfe, mais aussi le Liban. Après qu'Israël ait été visé par des roquettes depuis ce pays, les contre-attaques israéliennes contre la milice du Hezbollah ont fait 52 morts et 154 blessés, selon le gouvernement de Beyrouth.