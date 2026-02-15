Le ministre iranien des Affaires étrangères est parti dimanche pour Genève, où doit se tenir une nouvelle session de pourparlers nucléaires avec les Etats-Unis, a annoncé son ministère dans un communiqué.

Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Abbas Araghchi «a quitté Téhéran pour Genève (...) à la tête d'une délégation diplomatique et technique afin de mener le deuxième cycle de négociations nucléaires et de tenir une série de consultations diplomatiques», a-t-il indiqué, précisant que ces pourparlers «indirects» se tiendraient mardi sous la médiation du sultanat d'Oman.