Pourparlers nucléaires Le ministre iranien des Affaires étrangères en route pour Genève

ATS

15.2.2026 - 17:18

Le ministre iranien des Affaires étrangères est parti dimanche pour Genève, où doit se tenir une nouvelle session de pourparlers nucléaires avec les Etats-Unis, a annoncé son ministère dans un communiqué.

Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères (archives).
Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.02.2026, 17:18

Abbas Araghchi «a quitté Téhéran pour Genève (...) à la tête d'une délégation diplomatique et technique afin de mener le deuxième cycle de négociations nucléaires et de tenir une série de consultations diplomatiques», a-t-il indiqué, précisant que ces pourparlers «indirects» se tiendraient mardi sous la médiation du sultanat d'Oman.

