Le monde politique soutient Zelensky face à Trump

Après le départ prématuré de la Maison Blanche de Zelensky, plusieurs chefs d'état se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Ils montrent leur soutien au président ukrainien.

Volodymyr Zelensky a reçu plusieurs messages de soutien face à la rencontre catastrophique qui a eu lieu ce vendredi à Washington (archives). sda

Agence France-Presse Alix Maillefer

«La paix sans garantie n'est pas possible», a martelé vendredi le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, après une vive altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche.

«Le président Zelensky a raison», a-t-il soutenu sur le réseau social X. «Un cessez-le-feu sans garantie est la voie vers l'occupation russe de tout le continent européen», a ajouté M. Chmygal.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié les Etats-Unis et Donald Trump pour sa visite à Washington, après pourtant une vive altercation avec le président américain à la Maison Blanche, assurant «travailler» en vue d'une «paix juste durable» en Ukraine.

«Merci l'Amérique, merci pour le soutien, merci pour cette visite. Merci au président, au Congrès et au peuple américain», a-t-il écrit sur X. «L'Ukraine a besoin d'une paix juste et durable et nous travaillons là-dessus», a-t-il ajouté dans ce bref message.

«Il y a un agresseur qui est la Russie»

après l'échange houleux entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche, le président français Emmanuel Macron a martelé vendredi qu'il y avait «un agresseur, la Russie» et un «peuple agressé» en Ukraine et appelé à «respecter ceux qui depuis le début se battent».

«Il y a un agresseur qui est la Russie, il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine», a-t-il dit devant des journalistes à Porto (Portugal), où il achevait une visite d'Etat.

«Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a trois ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous ce sont les Etats-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres», a-t-il ajouté.

Vague de soutien en Europe

«Ukraine, l'Espagne est avec toi», écrit Pedro Sánchez après l'altercation Trump-Zelensky. Berlin a également réagit en déclarant que «L'Ukraine n'est pas seule»

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a assuré vendredi le président ukrainien et ses compatriotes qu'ils n'étaient «pas seuls» dans un message publié peu après le clash historique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.

«Chers @ZelenskyyUa, chers amis ukrainiens, vous n'êtes pas seuls», a ecrit Donald Tusk sur le réseau social X quelques minutes après le départ du président Zelensky de la Maison Blanche.

La Russie fait exception...

La vive altercation entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche vendredi est «historique», a réagi un haut responsable russe.

«Historique», a écrit sur X Kirill Dmitriev, le patron du Fonds russe d'investissement direct et un des négociateurs russes dans les pourparlers russo-américains qui se sont tenus le 18 février en Arabie saoudite. «Pour la première fois, Trump a dit la vérité en face au clown cocaïné», a pour sa part raillé l'ex-président Dmitri Medvedev, actuel numéro deux du Conseil de sécurité russe, faisant référence à M. Zelensky.

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a estimé que le président américain Donald Trump et son vice-président JD Vance avaient fait preuve de «retenue» face à «l'ordure» Volodymyr Zelensky lors de leur vive altercation vendredi à la Maison Blanche.

«Je pense que le plus gros mensonge de Zelensky, parmi tous ses mensonges, est sa déclaration à la Maison Blanche selon laquelle le régime de Kiev était seul en 2022, sans soutien. La façon dont Trump et Vance se sont contenus et n'ont pas giflé cette ordure relève du miracle de retenue», a écrit Mme Zakharova sur Telegram.