Le pouvoir de Trump s'effrite-t-il ? Le mouvement Maga du président américain montre des signes d'érosion

Philipp Fischer

18.11.2025

Pendant longtemps, Donald Trump a pu compter aveuglément sur le mouvement Maga. Mais un fossé semble désormais se creuser entre le président américain et ses partisans : au cours d'un week-end mouvementé, Trump a rompu avec son alliée, la députée Marjorie Taylor Greene, et a fait volte-face dans l'affaire Epstein.

Après des années de culte de la personnalité autour de Donald Trump, les premiers partisans du mouvement Maga sont victimes de la colère du président américain. Pendant ce temps, ses adversaires politiques utilisent les slogans de Trump pour faire des allusions ironiques.
Après des années de culte de la personnalité autour de Donald Trump, les premiers partisans du mouvement Maga sont victimes de la colère du président américain. Pendant ce temps, ses adversaires politiques utilisent les slogans de Trump pour faire des allusions ironiques.
Symbolbild: IMAGO/NurPhoto
,

Rédaction blue News, Agence France-Presse

18.11.2025, 19:14

18.11.2025, 19:14

18.11.2025, 20:07

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • La dispute publique du président américain avec Marjorie Taylor Greene montre la détérioration de ses relations avec le mouvement America First.
  • Trump a également longtemps pris le parti de la confrontation avec ses partisans dans la querelle sur la publication des dossiers Epstein.
  • Entre-temps, la base de Maga s'insurge également contre son orientation économique au vu de la baisse du pouvoir d'achat.
Montre plus

Maga signifie «Make America Great Again» (rendre à l'Amérique sa grandeur), et Greene a longtemps suivi le cri de guerre de Trump. En mars encore, la représentante de la Chambre des représentants s'est affichée avec une casquette rouge sur laquelle était écrit «Trump avait raison sur tout», alors que le président s'exprimait devant le Congrès. Jusqu'à récemment, l'ultra-droite Greene de Géorgie était l'un des plus fidèles soutiens de Trump. Mais aujourd'hui, le président se déchaîne sur son réseau Truth Social contre son ancienne compagne de lutte et l'insulte en la qualifiant de «Marjorie Traitor Greene» (Marjorie Traîtresse Greene).

Les démocrates applaudissent. Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

Les démocrates applaudissentCette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

Trump a laissé tomber Greene après qu'elle se soit distanciée de lui dans une série de questions. Comme beaucoup dans le mouvement Maga, elle est mécontente de l'augmentation du coût de la vie, de sa position sur Israël et de l'accent mis par Trump sur la politique étrangère. Mais c'est surtout sa gestion du cas du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein qui la dérange.

«Je sais mieux que quiconque ce que veut le mouvement Maga», a déclaré la semaine dernière le président américain dans une interview à la chaîne Fox News. Après tout, Maga était son idée.

Méfiance à l'égard de Trump

Dans l'affaire Epstein, une grande partie du camp Maga veut toutefois autre chose que Trump. Beaucoup exigent que tous les dossiers relatifs au scandale Epstein soient rendus publics. Pendant la campagne électorale, Trump avait lui-même promis la publication de tous les dossiers d'enquête et de toutes les révélations, mais depuis son entrée en fonction en janvier, il n'a fait déclassifier que quelques documents peu probants.

Chronologie d'une amitié. Ce que l'on sait de la relation de Trump avec Epstein

Chronologie d'une amitiéCe que l'on sait de la relation de Trump avec Epstein

Les critiques reprochent à Trump de vouloir ainsi dissimuler une éventuelle implication personnelle dans l'affaire, car des documents récemment publiés suggèrent une relation étroite entre l'actuel président et le prédateur sexuel. Selon l'enquête, Epstein a abusé pendant des années de filles et de jeunes femmes mineures et les a mises en contact avec des célébrités. En 2019, Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à New York. Selon les autorités, il s'est suicidé.

Les dossiers Epstein vont-ils faire tomber Trump ?

Trump a longtemps tenté d'empêcher une initiative bipartisane à la Chambre des représentants visant à forcer le gouvernement à déclassifier les dossiers. Après que de plus en plus de députés de son parti républicain se soient ralliés à la démarche, Trump a abandonné dimanche son opposition à la publication. «Les républicains de la Chambre des représentants devraient voter pour la déclassification des dossiers Epstein, car nous n'avons rien à cacher», a-t-il écrit sur Truth Social. Mardi encore, les députés devaient voter, on s'attendait à un large soutien.

La volte-face de Trump ne témoigne toutefois pas d'un changement d'attitude. Il semble plutôt qu'il s'agisse d'une tentative de transformer en victoire la plus grande défaite politique de son deuxième mandat jusqu'à présent.

Colère au sein de la base de Maga

La pression exercée dans ses propres rangs ne devrait toutefois pas se relâcher de sitôt. Car sur d'autres sujets aussi, la colère gronde au sein de la base de Maga. Le mécontentement est particulièrement grand face à l'érosion du pouvoir d'achat. Avec le thème de la "vie abordable", le parti démocrate a triomphé début novembre lors des élections à la mairie de New York et aux postes de gouverneurs dans les Etats du New Jersey et de Virginie.

Trump a réagi par des discours sur l'économie et des propositions qui semblent peu réalistes, comme un dividende annuel pour tous les citoyens américains de 2000 dollars (1600 francs) provenant des recettes douanières. Même le ministre des finances de Trump, Scott Bessent, a réagi avec scepticisme.

Des fossés profonds parmi les partisans

Bien que nombre de ses partisans continuent de faire preuve d'une loyauté inconditionnelle envers Trump, les divisions au sein du mouvement Maga risquent de s'approfondir au fur et à mesure que son second mandat se prolonge. Vers la fin, tout se concentrera sur l'élection présidentielle de 2028 et sur la question de savoir qui prendra en charge l'héritage politique de Trump.

Le vice-président JD Vance semble être le favori pour la succession, mais on lui reproche son manque d'engagement envers Maga. Cela pourrait-il être une chance pour Greene ? Jusqu'à présent, elle a nié vouloir entrer elle-même à la Maison Blanche.

En savoir plus sur le sujet

Parodie sur X. Le gouverneur de Californie retourne les armes de Trump contre lui

Parodie sur XLe gouverneur de Californie retourne les armes de Trump contre lui

«Assoiffé de vengeance». Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays

«Assoiffé de vengeance»Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays

