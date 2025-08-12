Inexpérimenté, ce nabab de l'immobilier doit résoudre les crises de Trump

Steve Witkoff devait résoudre les problèmes politiques mondiaux pour Donald Trump - sans aucune expérience diplomatique. L'ami du président est entre-temps intervenu dans presque tous les foyers de crise. Mais ses missions sont régulièrement source de pannes.

Que ce soit au Kremlin, à Kiev ou à Doha, Steve Witkoff est actuellement presque constamment en déplacement afin de trouver des solutions aux plus grandes crises du monde pour le compte de Donald Trump.

Le milliardaire de l'immobilier new-yorkais est considéré comme l'envoyé spécial le plus proche de Trump et n'est officiellement responsable d'aucune région en particulier, mais de tout ce que le président considère personnellement comme une affaire de chef.

Son agenda se lit comme un aperçu des conflits les plus délicats: la guerre de Gaza, les prises d'otages par le Hamas, la guerre en Ukraine, la guerre civile au Yémen et le conflit nucléaire avec l'Iran.

Witkoff a pu faire valoir des succès. Ainsi, en janvier 2025, il a négocié un cessez-le-feu de six semaines dans la guerre de Gaza et a obtenu la libération de plusieurs otages. Un cessez-le-feu a également été conclu au Yémen grâce à son intervention et il a pu assurer la libération de l'enseignant américain Marc Fogel à Moscou. Il aurait en outre participé à la négociation du sommet de l'Alaska entre Trump et Poutine à la fin de la semaine.

Coup d'éclat diplomatique

Mais nombre de ses missions sont tombées à l'eau. Le cessez-le-feu à Gaza s'est effondré dès le mois de mars, la situation a dégénéré dans le conflit nucléaire avec l'Iran lorsqu'Israël, puis les Etats-Unis, ont bombardé les installations nucléaires iraniennes.

La pression sur Witkoff est particulièrement forte en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Trump était revenu au pouvoir en promettant de mettre rapidement fin à la guerre d'agression russe. Witkoff s'est déjà rendu cinq fois cette année à Moscou pour inciter le chef du Kremlin Vladimir Poutine à conclure un cessez-le-feu. Mais les progrès tangibles font défaut.

Début août, il s'est même retrouvé au cœur d'un esclandre diplomatique : lors d'une rencontre au Kremlin, Poutine lui a remis l'ordre soviétique de Lénine pour la mère d'une collaboratrice de la CIA tombée du côté russe. Un diplomate expérimenté aurait probablement refusé ce cadeau politiquement explosif - Witkoff l'a accepté.

Ami de Trump depuis 40 ans

Quelques jours auparavant, il avait dû corriger une fausse information: il avait ainsi suggéré à des alliés que la Russie était prête à un retrait partiel. En réalité, Moscou a exigé un retrait unilatéral des Ukrainiens de Donetsk - sans contrepartie.

Le fait que Witkoff agisse dans ces rôles clés étonne beaucoup à Washington. L'homme n'a aucune formation diplomatique et a travaillé pendant des décennies exclusivement comme investisseur immobilier.

Sa position est le résultat d'une amitié de près de 40 ans avec Trump. Comme l'a rapporté l'agence de presse «AP», cette dernière a commencé de manière curieuse dans les années 1980, lorsque Witkoff a offert un sandwich au jambon et au fromage à Trump, alors en difficulté financière, dans un Deli new-yorkais.

Dealmaker loyal ou pas à la hauteur du poste ?

Plus tard, sur les conseils de Trump, Witkoff a quitté son cabinet d'avocats pour se lancer dans l'immobilier. Tous deux jouaient souvent au golf, se soutenaient dans les crises et restaient solidaires dans les moments difficiles. Durant le premier mandat de Trump, il est resté politiquement en arrière-plan, mais il est devenu un soutien central lors de la campagne électorale de 2024 et a contribué, selon les observateurs, à aplanir les conflits internes au parti.

Selon «Foreign Policy», Trump l'apprécie avant tout comme un loyal faiseur d'accords. Le président voit en lui un résolveur de problèmes capable de s'imposer et est prêt à sortir des sentiers battus pour l'engager. Le fait que Witkoff ne soit pas un diplomate professionnel ne dérange guère Trump, au contraire: il incarne la maxime de Trump selon laquelle la loyauté prime sur l'expertise.

Les critiques en revanche voient en lui un envoyé spécial «in over his head» - donc pas à la hauteur du poste. Les diplomates européens le considèrent comme «extraordinairement servile» envers Poutine. Les observateurs craignent que Poutine n'instrumentalise trop facilement l'envoyé américain, d'autant plus que Witkoff se passait autrefois de son propre interprète lors des rencontres et faisait entièrement confiance aux traducteurs russes.

La durée de cette confiance dépendra bien sûr de la capacité de l'homme de 68 ans à fournir rapidement des résultats tangibles. Trump souligne encore publiquement que de «grands progrès» ont été réalisés grâce à Witkoff. Reste à savoir combien de temps cela durera. Mais pour l'instant, ce New-Yorkais d'origine reste l'un des diplomates de haut niveau les plus inhabituels d'Amérique: toujours au bord de la crise de nerfs, mais avec le soutien de la Maison Blanche.