Une erreur de l'armée américaine dans les coordonnées d'une cible serait à l'origine du bombardement d'une école en Iran le 28 février, qui aurait fait plus de 150 morts, selon les résultats préliminaires d'une enquête militaire interne révélés mercredi par le New York Times.

La préparation des tombes pour les victimes du raid israélo-américain sur l’école de filles de Minab, le 3 mars 2026. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Selon les autorités iraniennes, l'explosion à Minab, dans le sud du pays, s'est produite au premier jour de la guerre, le 28 février, et a fait plus de 150 morts. L'AFP n'a pas été en mesure d'accéder au site pour vérifier de manière indépendante le bilan ou les circonstances des faits.

Donald Trump avait nié toute implication des Etats-Unis et renvoyé la responsabilité sur l'Iran, avant de faire en partie machine arrière et d'indiquer qu'il «s'accommoderait» du résultat de l'enquête. Selon le New York Times, citant des responsables américains et des sources proches de l'enquête, le missile Tomahawk a bien été envoyé par l'armée américaine.

«La frappe du 28 février contre le bâtiment de l'école primaire Shajarah Tayyebeh résultait d'une erreur de ciblage de l'armée américaine, qui menait des frappes contre une base iranienne adjacente dont le bâtiment scolaire faisait autrefois partie, selon les conclusions préliminaires de l'enquête», indique le New York Times.

«Les officiers du Commandement central américain ont créé les coordonnées de la cible pour la frappe en utilisant des données obsolètes fournies par l'agence du renseignement de la Défense, selon des personnes informées de l'enquête», ajoute le journal. Ce dernier souligne que ces éléments ne sont que préliminaires et qu'il reste des questions en suspens, notamment celle de savoir pourquoi ces informations obsolètes n'ont pas été revérifiées.